報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期是申報去年總所稅期間，民進黨今（29日）召開中常會，會中，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，經濟成長所帶來的稅收成果，必須轉化為人民真正有感的日常生活，今年推動五大減稅新制，包含基本生活所需費用提升、提高長照扣除額、學齡前幼兒特別扣除額放寬、放寬人工生殖的列報、個人捐贈募款專案列扣等，透過制度性的減稅設計，將經濟成果回饋給社會。

賴清德表示，從本週五開始到六月一日止，是申報去年綜合所得稅期間。近年來，台灣經濟穩健成長，去年經濟成長率達到8.68%，是十五年來新高。這不僅是全民共同努力的成果，也展現台灣在全球經貿變局中的韌性與實力。

賴清德指出，將經濟成長所帶來的稅收成果，必須轉化為人民真正有感的日常生活。去年底，執政團隊秉持「經濟果實，全民共享」的原則，通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，透過制度性的減稅設計，將經濟成果回饋給社會。

在綜合所得稅方面，今年推動五大減稅新制。賴清德介紹，首先，在維持排富下，每人基本生活所需費用提升至21.3萬元，長期照顧特別扣除額也提高五成到18萬元。同時，為了減輕年輕家庭育兒負擔，學齡前幼兒特別扣除額也擴大年齡，從五歲放寬到六歲以下，並提高扣除額度：第一名子女從12萬元調升為15萬元，第二名以後則提高五成至22.5萬元。

賴清德表示，在「醫藥及生育費」部分，也放寬人工生殖的列報規定；還有，一些對災害的熱心公益，如去年丹娜絲風災、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，個人有捐贈財團法人賑災基金會成立的募款專案金額，都可以列舉扣除。

賴清德指出，無論是面對全球經貿快速變動，還是國內局勢各種挑戰，民進黨執政團隊都會秉持審慎而堅定的態度，持續推動國政。讓國家更有能力照顧人民、讓社會更加公平富足，是我們一貫的態度。

賴清德表示，除了照顧民生外，維護主權，更是執政團隊的首要任務。沒有主權就沒有台灣、也不會有中華民國，強化國防，應該要是跨黨派、一致對外的基本共識。政院版的國防特別預算條例，獲得國內外一致肯定，國防部也多次強調，該草案已經經過專業、完整的規劃，不僅有與美方多次討論，更可以促進國內產業的發展。

賴清德指出，衷心盼望，下週的立法院黨團協商，可以通過不打折的國防，帶來不打折扣的安全、給予國軍弟兄姊妹最完整的支持。

賴清德表示，針對今年政府推出多項減稅措施與申報新制，要請所有的黨公職，全力協助行政團隊，加強宣導、擴大觸及，讓更多民眾了解各項減稅措施，也能真切感受到政府在強化世代照顧、減輕人民生活負擔上的努力。