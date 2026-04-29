柯文哲也瘋AI！測命定髮型驚見「長髮阿北」　還做仿競選宣傳海報

▲柯文哲AI命定髮型。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

近期掀起「AI熱潮」，只要一張照片就可以進行個人髮型分析或是宣傳海報。前民眾黨主席柯文哲今（29日）也貼出自己測試命定髮型的結果，AI分別分析了12種最適合、普通、不建議髮型，其中更出現了「長髮阿北」的AI圖。特別的是，柯文哲也貼出AI製作的宣傳海報，不僅配上自己的照片，背景還是台北101、台北捷運等畫面，文字部分也寫上「初心不變，台灣向前」、「理性、務實、科學，打造更好的台灣」，圖片最下方更寫上「柯文哲-改變成真、持續發生」等過往競選口號。

近日許多人使用AI分析「命定髮型」，前民眾黨主席柯文哲也在社群平台Threads貼出自己的個人髮型分析，Ai先是分析柯文哲臉型為「橢圓形偏長」、臉型比例均衡，最後分析了12種最適合、普通、不建議的髮型，而最適合柯文哲的髮型分別是「短側分、微層次」、「短側梳、露額頭」、「短捲髮、自然線條」、「短碎髮、微蓬鬆」。不建議的髮型則是「厚重齊瀏海」、「過長頭髮」等。

特別的是，柯文哲也貼出近日網路流行用AI製作的宣傳海報，該宣傳海報不僅配上柯文哲的照片，背景還是台北101、台北捷運等畫面，文字部分也寫上「初心不變，台灣向前」、「理性、務實、科學，打造更好的台灣」，圖片最下方更寫上「柯文哲-改變成真、持續發生」等過往競選口號。

貼文至今已吸引近5000人按讚，小草也紛紛留言「阿北太可愛了」、「你選總統的時候真的無敵帥」、「心善怎樣都好看」。

▼柯文哲AI宣傳海報。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）