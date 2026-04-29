菸蒂丟垃圾桶釀3店燒光　輪胎行老闆喊「不可能是我」鳥瞰圖打臉

▲台中一間輪胎行日前因為火災全毀，法院認定老闆徐男未熄滅菸蒂釀災，判5月徒刑。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區2024年發生輪胎行、釣具行與農具行3間工廠延燒火警，檢警事後查需，是輪胎行老闆徐男抽菸後，將菸蒂丟在有衛生紙的垃圾桶內，造成火勢延燒。但徐男認為丟棄至起火相隔4.5小時，不可能是自己釀災，反而是農具行頂樓的抽水馬達有短路起火可能，但最終法院以鑑定報告為準，鳥瞰圖可見輪胎行受燒最集中，判徐男5月徒刑。

檢警追查，徐男於2024年10月5日晚上10點於輪胎行辦公室內抽菸，隔日凌晨2點多，由垃圾袋內的菸蒂餘燼引燃衛生紙，導致火勢擴大，一路往輪胎行維修區延燒，火勢再往緊臨的農具行、釣具行延燒。警方認定徐男涉犯公共危險罪，將人送辦，由檢方偵查起訴。

▲徐男認為不可能是菸蒂導致火災。（圖／記者許權毅翻攝）



徐男僅坦承有抽菸，但是若菸蒂未熄滅，一定會發現，火災在自己離開辦公室後4小時多才發生，應與他無關，認為起火點是農具行屋頂的抽水馬達電線走火導致。徐男說，菸蒂過這麼久才引燃大火，有違經驗法則，輪胎行內總開關完好未融化，又釣具行內物品出現高溫碳化，調查報告應找出電線起火處，而非草率認定是菸蒂致災。

不過，法院根據消防局鑑定內容指出，該起火災無法排除為菸蒂致災，且起火處研判就在輪胎行辦公室內，再加上燃燒痕跡、火流方向互相勾稽，雖無法以絕對語氣認定，但根據消防局專業認定，火災與菸蒂有高度關聯性。

法院說，菸蒂引火本來就不一定是棄置後立即產生火災，若菸蒂未熄滅，蓄熱後延燒，再轉為明火，數小時後發現火勢也非不合理。又根據鳥瞰圖可見，受燒最嚴重處就是輪胎行，倘若如徐男所述，是農具行屋頂起火，火勢最集中處應在農具行，認為徐男辯解內容均為牽強附會，與常情不符合。

▲▼鳥瞰圖拍下，徐男經營的輪胎修配廠受燒最嚴重，與研判之起火點相符。（圖／翻攝司法院判決書系統）



台中地院考量，徐男明知抽菸後應注意火星是否熄滅，卻疏未注意，造成自身營業場所、住處以及鄰居建物受燒，造成公共危險，犯後未能坦然面對過錯，一再飾詞否認，依公共危險之失火燒燬現供人使用之住宅罪判處5月徒刑，可易科罰金。