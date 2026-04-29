氣溫飆升防疫升級！　台南市校園登革熱、腸病毒研習開跑備戰

▲台南市教育局於鹽行國中辦理登革熱與腸病毒防疫研習，提升校園防疫量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著氣溫逐漸升高，傳染病風險同步攀升，台南市教育局29日於鹽行國中舉辦「2026年校園登革熱防治暨腸病毒增能研習」，邀集各級學校與幼兒園行政人員及衛生業務承辦人參與，透過專業講座與實務分享，強化第一線防疫知能與應變能力，全面守護校園健康。

市長黃偉哲表示，登革熱因境外移入病例仍具傳播風險，加上每年4至9月為腸病毒流行高峰期，雙重威脅不可輕忽。市府持續推動「巡、倒、清、刷」防疫措施，加強高風險區巡檢密度，同時透過校園稽查與輔導並行，並強化衛教宣導，提醒師生落實自主健康監測與自我防護。

教育局長鄭新輝指出，學校不僅是知識學習場域，更是群體生活的重要空間，提升師生防疫意識與自主應變能力至關重要。教育局將持續督導各校（園）落實防疫措施，包括鼓勵接種疫苗、勤洗手、戴口罩、不共飲共食、環境清消及病媒蚊孳生源清除等，從日常生活中建立正確衛生習慣。

教育局進一步說明，本次研習課程內容涵蓋登革熱病媒蚊傳播機制、防治策略與環境孳生源清除重點，以及腸病毒的傳染途徑、症狀辨識、重症前兆與通報流程等，透過理論與實務並重，協助學校建立完整防疫觀念與應變流程。

教育局強調，在氣候變遷與季節交替影響下，登革熱與腸病毒疫情風險升高，防疫工作需仰賴學校、家庭與社區共同合作。也呼籲民眾進入校園運動時，切勿隨意丟棄垃圾與容器，避免孳生病媒蚊，攜手打造安全、健康的學習環境。