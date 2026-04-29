黑白臉？季麟連嗆開除「賣黨求榮」韓國瑜　鄭麗文：院長很難做

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝)

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團今（29日）午召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識，但規模究竟要「3800億+N」或8000億元並無定論。據透露，立法院長韓國瑜日前透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，國民黨副主席季麟連於中常會上對此開炮，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」一旁的國民黨主席鄭麗文則緩頰，相信韓國瑜立法院長很難做，要有全盤考量，尊重季麟連語重心長地發言。

▲國民黨副主席季麟連突向韓國瑜開炮。（圖／記者鄭佩玟攝）

季麟連痛批，民進黨簽的這個軍購案是鬧劇，沸沸揚揚近一年，傅崐萁領導國民黨團已經有最佳方案，既有尊嚴又合乎法理情，國防部對於軍購的建案都很謹慎細膩，但民進黨很荒謬又糟糕。

季麟連指出，韓國瑜是他個人四十年來的鐵桿兄弟，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令為目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」

季麟連又批，黃復興也全力挺藍委徐巧芯，話還沒說完，遭傅崐萁拉手制止「好了啦！可以了！」鄭麗文則在一旁傻眼，但季麟連仍堅持把話說完，回憶當初反罷免也全力幫忙，所以請徐巧芯不要做出親痛仇快的事情，呼籲全體立委、黨員支持傅崐萁的軍購版本。

鄭麗文隨後發言指出，謝謝季麟連的慷慨陳詞，將軍一生戎馬、感情很豐沛，但她相信，剛剛雖然季麟連話說很重，但還是跟韓國瑜、徐巧芯都有良性溝通，即便主張不同，但只要為國家跟為黨好，都可以交流跟討論，不要有過多猜疑跟誤會，相信韓國瑜立法院長很難做，要有全盤考量，尊重季麟連語重心長地發言，剛剛黨團大會對軍購的討論都很坦誠相見，因此也沒什麼風波，不要因為媒體報導擴大疑慮。

鄭麗文還說，自己從來沒有跟黨團成員說過軍購態度改變，這是保護台灣，也是守住老百姓荷包最負責任的看法，再次表達黨中央態度沒有變動過。

