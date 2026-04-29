太菜GG！車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

▲北市士林區廖姓車手遭逮補 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

菜逼巴還敢出來騙！北市士林警接獲報案指出劍潭路一帶疑有詐騙面交，趕抵現場盤查廖姓車手時，對方神情緊張、說詞反覆，甚至視訊詢問共犯「我們是什麼公司？」當場露出破綻。後港派出所追查後，發現廖男已向被害人收取62萬8千元現金，並持有偽造合約與證件，隨即依現行犯將人逮補移送士林地檢署偵辦。

後港派出所表示，日前接獲民眾通報，指稱現場疑似有詐騙集團進行面交，員警趕赴現場後鎖定廖男進行盤查。過程中廖男明顯不知所措，不僅對身分交代不清，還在視訊中向同夥求救詢問「公司名稱」，對方急忙回應「就說來找人」，對話內容當場引起警方高度懷疑。

▲警方將人依現行犯帶回。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方進一步追查發現，廖男已依詐騙集團指示，向被害人收取新台幣62萬8千元現金，且隨身攜帶偽造合約書及識別證件，企圖取信被害人。警方隨即依詐欺現行犯將其逮捕，並查扣手機、偽造證件、合約書及贓款等證物，全案依詐欺罪嫌移送士檢偵辦，並持續向上溯源追查幕後集團。

警方事後聯繫被害人發現，對方係透過臉書投資廣告認識詐騙集團成員，對方以「低價申購股票」為誘因，誘導其面交現金，被害人一度深信不疑，直到警方介入說明後才驚覺受騙。

士林分局呼籲，近期「交友結合投資」詐騙手法層出不窮，民眾切勿輕信陌生人投資邀約，更不要以現金面交方式交易，如有疑問應立即撥打165反詐騙專線或110查證，以保障自身財產安全。