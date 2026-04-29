游顥爭取南投縣30億丹娜絲颱風災修重建經費　1.1億用於水里基礎建設

▲立委游顥成功為南投縣爭取丹娜絲颱風特別預算，其中1.1億投入復原重建水里基礎建設。（圖／游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

丹娜絲颱風及七二八豪雨於去年夏天造成南投縣多個鄉鎮發生道路毀損等嚴重災情，對交通及民眾生活影響極大；經縣政府彙整及協助鄉鎮公所相關修復及復健工程，立委游顥接力在中央爭取經費補助，該縣最終獲核定近30億元，其中水里鄉佔逾1.1億，縣府表示將據此儘快設計發包，進行災修復建。

游顥和縣府28日舉辦「水里鄉丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建工程」說明會，由縣議員陳淑惠，水里鄉民代表會副主席詹淵州、鄉民代表洪宜芬，在地村長群陪同，逐一聽取地方陳情並現場簡報。

立委游顥表示，經與公共工程委員會溝通後，成功爭取水里鄉逾1.1億災後復建工程預算核定，由縣政府和鄉公所分別辦理，現已在發包設計階段，甚至部分案件已施工中，希望讓鄉親通行更安全、更安心。

詹淵州對許淑華和游顥積極協助爭取災修復建工程表示感謝，並指出丹娜絲颱風及豪雨造成的部分路基流失或因土石流中斷的道路，很多是鄉鎮、村里聯絡道路，或有多處裸露邊坡尚未修復，考量汛期即將來臨，盼縣府儘速加快後續工項，希望能在梅雨汛期前完工，以維護民眾安全。