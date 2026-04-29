藍黨團100分鐘討論軍購無共識　傅崐萁：每個選區感受到的氛圍不同

▲傅崐萁29日出席國民黨團大會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團今（29日）召開黨團大會處理國防預算特別條例。總召傅崐萁表示，今天就是開放大家充分討論，各種意見都有，每一個選區所感受到的氛圍各有不同，但畢竟最快的院會在5月8日以後，中間還有時間大家繼續來溝通，最後凝聚共識時候再報告。藍委徐巧芯說，到目前為止是沒有達成共識，所以未來可能還會再繼續，在黨內再繼續做一些商討。

國民黨立委徐巧芯前天在立法院長韓國瑜召集的朝野協商中提到軍購全數約8000億元後，國民黨團考量金額、項目有調整，提議改期協商，韓最後裁示5月6日下午3時再協商。國民黨團遂於29日甲級動員召開黨團大會，討論國防預算特別條例。

今國民黨團大會經100分鐘的討論，傅崐萁會後受訪表示，今天本黨立委大概出席將近八、九成，經過非常民主的討論，因為立法院的事情就立法院來做決定，並沒有任何誰打電話給誰，「我沒有打電話給任何人」。

傅崐萁說，今天就是開放大家充分討論，各種意見都有。國民黨團是一個民主的政黨，大家充分暢所欲言，每一個選區所感受到的氛圍各有不同，但畢竟最快的院會在5月8日以後，中間還有時間大家繼續來溝通，再次全面開放的暢所欲言之後，最後凝聚共識的時候，一定會向各位來報告。

傅崐萁也說，國防是非常重要，但是民進黨這一路走來，不管是風電、潛艦，潛艦2834億通過了以後到現在第一艘都還開不出去；再過來，現在花7000多億，錢都已經繳出去了，到目前還沒有進來的武器這麼多，民進黨執政是罄竹難書，「我們不會隨民進黨起舞，我們會好好的把關人民的血汗錢，我們一定會好好把它看牢」。

▲徐巧芯29日出席國民黨團大會。（圖／記者湯興漢攝）

徐巧芯受訪表示，今天就是各種版本跟立場都有，總召態度非常開放，讓大家針對軍購條例暢所欲言地表達自己的看法，可是到目前為止是沒有達成共識，所以未來可能還會再繼續，在黨內再繼續做一些商討。

對於傅崐萁調到選區考量，徐巧芯說，每一個委員或是每一個縣市首長候選人的選區是不一樣的，那大家面臨到的狀況也是不一樣的，「所以這點我們是充分尊重大家」。再次重申，國民黨支持中華民國的建軍、採購武裝，只是說條例要怎麼寫，才能夠比較符合大家的需求，從監督的角度也從整體國際關係跟外交的角度能夠並進，這本身就並不是一件很容易的事情，「但不管如何最後的版本，我們一定還是團結一致，拿出屬於這次國民黨共同的決議」。

至於國民黨中央版本維持3800億+N？徐巧芯表示，其實也沒有說黨中央不黨中央的版本，只是1.25兆軍購條例絕對不可能接受濫編列或是灌水、把商購與委製跟軍售放在一起，國民黨在這點是非常有共識，只針對軍售去做討論。

徐巧芯說，唯一就是說在軍售裡面的3800億+ N，要可能分成兩次或是一次，黨團還沒有做出最後的決定。但是總體來說，美方要售賣我方的軍武，國民黨站在支持的立場，無論是黨團的立委或者是黨中央，大家是有共識的。