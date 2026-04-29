快訊／為軍購版本槓上！季麟連警告「別親痛仇快」　徐巧芯回應了

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立院黨團今（29日）午召開黨團大會，針對軍購特別條例草案凝聚共識。國民黨團內針對軍購版本意見尚待整合，預算規模究竟要「3800億+N」或藍委徐巧芯日前拋出的8000億元並無定論而。而國民黨副主席季麟連則在中常會表示，回憶當初反罷免也全力幫忙，所以請徐巧芯不要做出親痛仇快的事情，呼籲全體立委、黨員支持傅崐萁的軍購版本。對此，徐巧芯回應，本人絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心。

季麟連今在中常會痛批，民進黨簽的這個軍購案是鬧劇，沸沸揚揚近一年，傅崐萁領導國民黨團已經有最佳方案，既有尊嚴又合乎法理情，國防部對於軍購的建案都很謹慎細膩，但民進黨很荒謬又糟糕。

季麟連指出，韓國瑜是他個人四十年來的鐵桿兄弟，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令為目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」

季麟連又批，黃復興也全力挺藍委徐巧芯，話還沒說完，遭傅崐萁拉手制止「好了啦！可以了！」鄭麗文則在一旁傻眼，但季麟連仍堅持把話說完，回憶當初反罷免也全力幫忙，所以請徐巧芯不要做出親痛仇快的事情，呼籲全體立委、黨員支持傅崐萁的軍購版本。

對此，徐巧芯回應，本人絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心。

▼徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）