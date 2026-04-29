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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中局處頻出包！主管要基層偷拍辣妹照傳群組　局長備詢睡著被轟出場

▲台中市新任環保局長吳盛忠。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市環保局長吳盛忠。（圖／記者游瓊華攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中市環保局近期爭議連環爆，昨（28）日被踢爆，環保局稽查大隊長達3年的職場霸凌與性騷擾事件，一級主管還要求同仁偷拍女性「養眼照」上傳群組分享，憤而檢舉。對此，環保局長吳盛忠昨備詢時全程「狀況外」表示不知情。另外，台中市廚餘狀況難解，吳盛忠專案報告備詢時卻打瞌睡，後面對議員質詢廚餘問題時，未正面回應僅表示，「沒關係」、「我態度是怎樣了」後遭轟出議場。

▲環保局,截圖。（圖／市議員江肇國提供）

▲台中市環保局內部群組截圖。（圖／台中市議員江肇國提供）

民進黨台中市議員江肇國昨質詢時，在議事堂貼出環保局稽查大隊群組對話截圖，內容令人咋舌。截圖顯示，群組內竟有人催促「沒有即時貼出美女照」，隨後便有人上傳騎士後座背心辣妹、連身迷你裙正妹過馬路的照片；甚至還有成員起鬨喊「立即前往攔查」，連短褲辣妹騎車的照片也被貼出，並以「懷疑改管」為藉口要求盤查，有受不了的同仁4/8就提出檢舉。

面對議員砲火，局長吳盛忠坦言「目前還未看到此案」，一臉茫然。副市長鄭照新則緊急緩頰，表示大隊長已有掌握，目前正分層調查中，將會責成加速調查。

另外，吳盛忠曾於4月2日市議會專案報告期間，列席時「度估」（打瞌睡），遭民眾黨議員江和樹錄影抓包，吳盛忠27日下午備詢時又閉目養神，議員忍不住罵「局長你不要再睡覺了」，會議主席曾威打圓場說，「想睡覺就起來動一動，或是去洗個臉」。

對於廚餘問題，民進黨市議員謝志忠質詢時指出，台中市垃圾量每天缺口從200多噸提升到350噸，后里、文山及烏日垃圾焚化廠6度破管，焚化爐老化更加嚴重，「廚餘跟垃圾是東邊問題移到西邊」，局長（吳盛忠）還吹牛是全國第一，不分政黨都批評你，要把你趕出去。

吳盛忠答稱「沒關係」，此時遭主席曾威提醒「局長請你注意你的態度」，吳盛忠再答「我態度是怎樣了」，隨即遭曾威請出議場。

對此，民進黨也批評，廚餘之難，難倒盧秀燕，設備流標、局長睡覺，廚餘只能偷偷燒掉？盧秀燕主政下的台中市，去年成為非洲豬瘟疫情破口後，「廚餘問題」爆發，至今懸而未決。先前竟發生「清潔隊路邊倒廚餘水」的狀況，如今又傳出設備多次流標、局長質詢睡覺，盧市府真的不要太誇張。

民進黨指出，台中市每日廚餘收運量，去年12月是355噸，今年1月卻是260噸。近百噸的數字落差，卻不是「減量有成」，只是便宜行事，混到一般垃圾送去焚化爐燒了！如此一來，環保局無法掌握實際廚餘流向與總量，廚餘焚化也排擠一般垃圾處理量、加速焚化爐老化，造成后里、文山、烏日垃圾焚化廠已「6度破管」。此外，基層因此收運壓力大，「廚餘桶滿了不知道該怎麼辦」，才出現清潔隊路邊偷倒廚餘廢水的連鎖效應。

民進黨質疑，今年即將進入5月，一年已經過了三分之一，但台中市環保局的「廚餘回收桶」從年初拖到4月，歷經三度流廢標，直到議員質詢才敢說「4月23日發包完成」，7月才能交貨使用，會不會太沒效率？

民進黨也提到，廚餘問題、垃圾問題，台中環保局始終無法給出解決辦法，藍綠議員輪番質詢，局長吳盛忠竟然還公然「打瞌睡」被抓包。議員批評環保局「廚餘跟垃圾是東邊問題移到西邊」時，吳盛忠回話「沒關係」，被會議主席提醒「局長請你注意你的態度」，吳盛忠再回「我態度是怎樣？」，原來背後有人就是不一樣。

民進黨指出，大大的台中市府，解決不了市民小小的日常環保需求，令人懷疑盧市府的公關魔法是否已到強弩之末？市政工作無法解決，底下人依舊桀敖不馴，種種脫序破事，也一再證明盧媽媽就是外強中乾、敗絮其中。

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