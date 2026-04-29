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家樂福「好運樂天小熊」限量800組開賣　萊爾富日韓甜點39元起

▲▼家樂福推出限量800組的「樂天小熊好運組」象徵無尾熊緊抱好運、成功達陣。（圖／業者提供）

▲家樂福推出限量「樂天小熊好運組」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

家樂福推出「樂天小熊好運組」，全台限量800組，包裝上無尾熊緊抱「大吉」，象徵抱緊好運。萊爾富即日起至5月26日引進多款日韓人氣甜點、茶飲與調味料，包括韓國爆紅「杜拜可可Q餅」與日本茶飲39元起，鎖定嘗鮮與異國商品需求。

▲▼家樂福推出限量800組的「樂天小熊好運組」象徵無尾熊緊抱好運、成功達陣。（圖／業者提供）

▲單筆購買樂天小熊指定系列滿188元，還可獲得樂天小熊提袋1個。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福此次推出獨家新品「樂天小熊好運組」，鎖定5月升學、證照考等需求，主打祈福與送禮概念。商品設計讓無尾熊緊抱「大吉」好運，還寫著「志在必得」，象徵「成功達陣不放手」，充滿祝福意味，全台限量800組，每盒售價179元。

▲▼家樂福推出限量800組的「樂天小熊好運組」象徵無尾熊緊抱好運、成功達陣。（圖／業者提供）

▲▼內容還附上「樂天小熊御守」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福推出限量800組的「樂天小熊好運組」象徵無尾熊緊抱好運、成功達陣。（圖／業者提供）

「樂天小熊好運組」包含巧克力5入、草莓3入、濃巧克力2入等三種口味夾心脆餅，還附上「樂天小熊御守」，共有黃、藍2色，隨機贈送。包裝設計上也加入互動巧思，可將盒內兩隻小熊圖樣沿裁切線剪下，放入御守中，讓祈福感更完整，也增加收藏與送禮趣味。

活動期間單筆購買樂天小熊指定系列滿188元，還可獲得樂天小熊提袋1個，進一步提高送禮吸引力。

★萊爾富

萊爾富看準台灣消費者對日韓商品需求持續升溫，4月29日至5月26日推出多款日韓人氣商品優惠，涵蓋甜點、零食、飲品、調味料等多元品類，打造門市如同「微型日韓超市」的購物體驗。

▲萊爾富引進韓國社群爆紅的「杜拜可可Q餅」。（圖／業者提供）

在韓國社群平台引發討論的「杜拜可可Q餅」（抹茶、開心果口味）同步開賣，單件99元、2件169元；另有韓國經典「懷舊糯玉米冰棒」單件49元、2件89元，以造型吸睛與特殊口感吸引甜點族群嘗鮮。

▲萊爾富引進多款日韓零食，包括「北川甜甜圈系列」。（圖／業者提供）

零食方面則導入多款日韓人氣商品，包括「北川甜甜圈系列」單件55元、2件99元，以及「青陽辣椒風味蝦片」優惠價69元、「焦糖爆米花」優惠價65元等，鎖定年輕族群與追劇需求。

飲品部分則集結日本人氣品牌「伊右衛門」與「綾鷹」，多款茶飲推出單件39元優惠，包括濃口綠茶、關西焙茶與煎茶等風味，並預計於5月底再引進「京都紅茶」與「柚子茶」新口味，持續擴大日系飲品選擇。

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