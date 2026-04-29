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贈iPhone16騙投資！詐團女首腦赴柬埔寨取經　吸金5千萬21人受害

▲張女從柬埔寨移植詐團行騙手法回台經營，行騙半年得手逾５千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張女從柬埔寨移植詐團行騙手法回台經營，行騙半年得手逾５千萬元。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第三隊偵辦致贈高檔iPhone手機當禮品，藉此取信民眾搬現金投資的高檔詐團案，詐團主嫌張女（45歲）曾多次到柬埔寨找在當地詐團當幹部的男友取經，之後返台承租北市東區忠孝東路4段、書店街衡陽路等高檔地段店面，並供被害民眾登門參觀取信後，邀約民眾加入投資群組下載APP，從去年6月起吸金達5千萬餘元。

刑事局會同北市南港分局、台中市刑大，報請士林地檢署指揮，先後陸續拘提張女、楊女（41歲）、業務頭陳男（31歲）及詐團車手、送禮業務共計21人到案，查扣現金36萬8千元、超商禮券176張、商品提貨券30張、美金1590元及手機等證物。警訊後依依違反〈組織犯罪防制條例〉、《洗錢防制法》及《刑法》加重詐欺、〈詐防條例〉等罪嫌移送偵辦，張女等3人經法官裁定羈押禁見。

▲張女從柬埔寨移植詐團行騙手法回台經營，行騙半年得手逾５千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，去年9月檢警偵辦一宗假投資詐欺案，過程中發現被害人曾收到詐騙集團寄送之節慶禮品包含肉粽、超商禮券、金箔紅包、按摩枕等禮物，詐團頗具巧思，被害人使用詐團APP登入90天還有機會拿到免費iPhone16手機。

專案小組調查，張女詐團長期與柬埔寨詐欺機房合作，先投放各類投資、宗教及養生社群投放廣告，吸引民眾加入投資群組，並觀察客戶喜好，分別致贈養生或是宗教修行類書籍投其所好，並以「登入積分可兌換禮品」引導下載假投資APP，並吸引加入假投資LINE群組洗腦騙取投資匯款。

▲張女從柬埔寨移植詐團行騙手法回台經營，行騙半年得手逾５千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

取得被害人信任後，集團即誘導加碼投資，並以小額出金或持續寄送禮品等方式延長詐騙期程。總計有21名身價優渥的年長者被騙，其中包括海歸華僑及地主，其中光是一名花蓮地區的男性長者（67歲），因拿到iPhone手機、短短數周就被騙走945萬元現金，警方估計該集團經營期間吸金高達5千餘萬元。

專案小組報請檢察官指揮，從去年底陸續發動3波拘提搜索行動，在台北、新北及台中等地查緝相關據點，拘提詐團主嫌張女及成員共21人，並查扣與境外機房往來之郵寄資料及相關證物。

▲張女從柬埔寨移植詐團行騙手法回台經營，行騙半年得手逾５千萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，詐騙集團常以贈送書籍、禮品作為接觸媒介，並搭配假投資或交友話術，引導被害人逐步投入資金。呼籲民眾如遇可疑投資機會，應查證並撥打165反詐騙專線、並查詢「打詐儀錶板」掌握最新詐騙手法。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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