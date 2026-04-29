嘉義長庚單孔達文西手術突破百例　打造微創醫療體驗新里程碑





▲▼ 嘉義長庚單孔達文西手術突破百例：微創醫療新里程碑 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院今日舉辦單孔達文西手術百例達成成果分享會。院方自107年引進首部達文西Xi機台，今年1月更率先建置先進的單孔達文西系統（da Vinci SP），並於短短4個月內成功突破100例手術，展現雲嘉南地區機器人手術中心的卓越實力。

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嘉義長庚黃文詩副院長表示，單孔SP系統是微創技術的再進化。相較傳統多孔手術，SP系統能透過單一微小切口進入人體，深入更窄、更深層的病灶，如頭頸部或骨盆腔深處。這項技術不僅大幅減輕病人術後疼痛，更因傷口微小、恢復迅速，重新定義了精密手術的標準。

目前該院已將單孔達文西廣泛應用於耳鼻喉科、一般外科、泌尿科、大腸直腸科及婦產科。除了處理呼吸中止症與各類腫瘤，該技術更是愛美族群與蟹足腫體質病友的福音；例如甲狀腺手術可將切口隱藏於腋下，乳房重建手術亦能兼具精確度與美觀效果。

楊仁宗院長強調，過去民眾為尋求尖端術式常需奔波都會區，現在嘉義長庚提供與國際接軌的SP設備，配合健保逐步擴大給付，有效減輕民眾負擔。未來將持續以頂尖設備與暖心服務，守護在地民眾健康，打造更優質的醫療體驗。