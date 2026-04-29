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急尋「2位善心球迷」！前統一獅球星：謝謝你們救了我岳父

▲▼2025世壯運棒球，ENERGY鄧志偉。（圖／記者李毓康攝）

▲鄧志偉。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前統一獅球員鄧志偉近日發文尋人，想找2位曾在台南市西門路寶雅門口伸出援手的統一獅球迷，「非常謝謝你們救了我岳父。」他透露，當時岳父獨自外出，卻突然暈眩跌倒，撞傷頭部後無力起身。所幸有熱心球迷救援，「太太與我希望能招待你們進場看球，並送上你們最喜歡的球員簽名球。」

鄧志偉在Threads表示，事情發生在3月29日晚間8點35分左右，地點是台南市西門路寶雅門口。當時有一對男女騎車經過，身上穿著統一獅球衣，他猜測對方應該是剛看完亞太開幕戰，「非常謝謝你們救了我岳父。」

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他提到，岳父當天獨自外出時突然暈眩跌倒，頭部受傷後無力爬起，幸好2名球迷經過後願意停下幫忙，不但協助止血、叫救護車，還等到救護人員到場才離開。經過一段時間休養後，岳父目前狀況穩定，因此他與太太決定發文報平安，也希望找到2位恩人，「太太與我希望能招待你們進場看球，並送上你們最喜歡的球員簽名球。」

在 Threads 查看

貼文曝光後，許多網友紛紛幫忙擴散，「推，也祝早日康復」、「好暖的球迷！幫擴」、「幫忙尋找暖心喵喵」、「必須擴」、「他們值得一顆簽名球」、「幫擴！希望順利找到。」

也有球迷轉貼一篇3月30日的貼文，發文者發文記錄3/29台南亞太首場開幕戰，「回程路上遇到老人家走路自摔，協助報警救護，待EMT及警員到場之後我跟太太就離開了！」當時他還說，該名老人家的女婿，他一直覺得很像一位統一獅的前球星，但因為對方戴口罩，不是很確定。

該篇貼文下方瞬間湧入朝聖人潮，「好人一生平安」、「謝謝你們的善心」、「你們兩夫婦真棒」、「祝好人搶票都成功」、「謝謝善良的球迷。」事後，鄧志偉也在自己的貼文下方感謝各位熱心網友，「脆太強大了，謝謝大家的幫忙，我找到了熱心的喵迷，我立刻聯繫。」

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