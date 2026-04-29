女警遭輾斃！女騎士只看車損「殯儀館也無視家屬」　網轟：太惡劣

▲女警遭戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供）



記者劉維榛／綜合報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時發生車禍，她先是被後方20歲戴姓女騎士追撞倒地，隨後慘遭遊覽車輾過，當場身亡。家屬悲痛表示，無法接受妹妹殞命的事實，更痛批肇事者到了殯儀館也無視他們，「一個致歉的眼神跟道歉都沒有！」

鄭姓女警姊姊在Threads難過表示，無法接受妹妹已經不在的事實，「一想到我們大家愛著的妳承受了多大的恐懼和疼痛，我就淚流不止」。

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姊姊也指出，網路上甚至有妹妹發生車禍後無馬賽克的照片，反觀殺人兇手卻被馬賽克保護地好好的，姊姊接著痛批「我沒那麼大愛，根本不聖母，我今天用盡了此生所有惡毒字眼詛咒那個撞妳的人」。

肇事者只顧查看車損 到殯儀館也無視家屬



針對肇事者事發過後顧著彎腰查看車損，未上前查看女警狀況，這讓姊姊氣憤表示，「就算到殯儀館了，她跟她的父母也都無視我們家屬，一個致歉的眼神跟道歉都沒有！」

消息曝光後，引來網友撻伐，「居然連道歉都沒有，良心何在？」「壞透了」、「怎麼可以這麼惡劣」、「這篇一定要高調，無悔改之心不知道能不能送她去坐牢」。

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方疑似沒注意車前狀況的20歲戴姓女騎士從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，鄭女因粉碎性顱腦創傷，不幸當場死亡，至於詳細肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

▲台南女警招魂，父母、兄弟、男友到場，現場哭聲不斷。（圖／記者林東良攝）



熱愛舞蹈卻從警 明年將嫁警員男友成遺憾



據悉，鄭女從小熱愛舞蹈，從小學到大學一路都是就讀舞蹈班、相關科系，有志投入舞蹈領域，但考量收入與工作穩定性，毅然決然轉換跑道從警，她平時與家人同住於台南市北區，家中父母健在，還有一名姊姊，與任職於永康分局的警員男友感情穩定，小倆口預計於明年結婚，事發當時她正準備前往安南區，孰料卻遭遇死劫，令親友、同仁崩潰不已。