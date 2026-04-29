獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴拒認罪

▲高點補習班生物科曾姓講師遭控提供國外原版題庫資料，被依違反著作權起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

驚！高點補習班生物科曾姓講師遭控提供國外原版題庫資料，涉嫌違反著作權法，士林地院今（29）日開庭。庭訊中，曾師坦承曾交付生物學相關資料給補習班，形式包含光碟，但強調「不清楚內容是否為題庫」，全案攻防聚焦在資料來源與被告主觀認知，成為是否構成侵權的關鍵。

起訴指出，曾男明知《TestGen for Campbell Biology, 11th Edition》及《TestGen for Campbell Biology, 9e》等原文考題資料，係美商培生公司享有著作權之語文著作，未經授權不得擅自散布，卻自2019年起至2024年5月間，接續重製相關考題內容，並編撰成「生物學（考題補充Q1、Q2）」教材，交由補習班提供給實體與函授課程學員使用。

曾男在偵查時否認侵權，辯稱考題光碟係經書商合法取得，自己僅轉交補習班使用，未進行重製或改作。不過，檢調比對蝦皮賣場購得之考題資料與扣案教材後發現，內容與培生公司第9版及第11版原著高度相同，且與書商代理版本不符，認定屬未經授權重製內容，依違反《著作權法》第91條之1第2項「擅自散布侵害著作財產權之重製物」罪嫌提起公訴。

今開庭時，法官整理不爭執事項。不過，針對光碟內容究竟為何，雙方看法仍有歧異。曾男主張，當時僅知為生物學資料，並不清楚內容是否為題庫；檢察官則認為，該光碟即為補習班教材來源，且內容與原版高度相符。

此外，資料來源是否合法亦成為攻防焦點。曾男表示，資料係向他人取得，僅詢問是否有可供學生練習之相關題目，並未確認來源是否經授權；檢方則質疑，題庫內容與原版高度一致，且長期提供補習班使用，難認被告全然不知情。

法官並整理目前客觀事實，包括被告取得生物學相關資料、交付補習班使用、補習班教材與原版題庫一致，以及市面流通版本內容相同等，認為後續審理將聚焦於該光碟是否為侵權來源，以及被告主觀認知。

公訴檢察官則聲請傳喚3名證人到庭作證，並進行交互詰問，以進一步釐清資料來源與內容性質，全案仍待持續審理。

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