　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴拒認罪

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲高點補習班生物科曾姓講師遭控提供國外原版題庫資料，被依違反著作權起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

驚！高點補習班生物科曾姓講師遭控提供國外原版題庫資料，涉嫌違反著作權法，士林地院今（29）日開庭。庭訊中，曾師坦承曾交付生物學相關資料給補習班，形式包含光碟，但強調「不清楚內容是否為題庫」，全案攻防聚焦在資料來源與被告主觀認知，成為是否構成侵權的關鍵。

起訴指出，曾男明知《TestGen for Campbell Biology, 11th Edition》及《TestGen for Campbell Biology, 9e》等原文考題資料，係美商培生公司享有著作權之語文著作，未經授權不得擅自散布，卻自2019年起至2024年5月間，接續重製相關考題內容，並編撰成「生物學（考題補充Q1、Q2）」教材，交由補習班提供給實體與函授課程學員使用。

曾男在偵查時否認侵權，辯稱考題光碟係經書商合法取得，自己僅轉交補習班使用，未進行重製或改作。不過，檢調比對蝦皮賣場購得之考題資料與扣案教材後發現，內容與培生公司第9版及第11版原著高度相同，且與書商代理版本不符，認定屬未經授權重製內容，依違反《著作權法》第91條之1第2項「擅自散布侵害著作財產權之重製物」罪嫌提起公訴。

今開庭時，法官整理不爭執事項。不過，針對光碟內容究竟為何，雙方看法仍有歧異。曾男主張，當時僅知為生物學資料，並不清楚內容是否為題庫；檢察官則認為，該光碟即為補習班教材來源，且內容與原版高度相符。

此外，資料來源是否合法亦成為攻防焦點。曾男表示，資料係向他人取得，僅詢問是否有可供學生練習之相關題目，並未確認來源是否經授權；檢方則質疑，題庫內容與原版高度一致，且長期提供補習班使用，難認被告全然不知情。

法官並整理目前客觀事實，包括被告取得生物學相關資料、交付補習班使用、補習班教材與原版題庫一致，以及市面流通版本內容相同等，認為後續審理將聚焦於該光碟是否為侵權來源，以及被告主觀認知。

公訴檢察官則聲請傳喚3名證人到庭作證，並進行交互詰問，以進一步釐清資料來源與內容性質，全案仍待持續審理。

高點教育出版集團成立於1990年，長年經營研究所、公職及專業證照輔考市場，並跨足出版與數位學習平台。官方資料指出，該體系歷年已輔導近百萬人次通過各類考試，在台灣補教市場具有一定規模與影響力。除實體課程外，高點亦發展網路學院與影音課程，整合多元考試領域，吸引大量考生使用其教材與題庫資源

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒心疼！王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻無勝
季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議
獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴
急尋2球迷！　統一獅前球星：謝謝你們救了我岳父
幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回「3800億+N」爭談判
女警明年結婚！婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮
快訊／前主播薛楷莉　一審遭判1年8月罰10萬
快訊／軍購混戰！副主席中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

太菜GG！車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

菸蒂丟垃圾桶釀3店燒光　輪胎行老闆喊「不可能是我」鳥瞰圖打臉

獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴拒認罪

贈iPhone16騙投資！詐團女首腦赴柬埔寨取經　吸金5千萬21人受害

挨告遷怒賴清德！台東男PO文「要命索千兆」...37mins後被捕

女警明年結婚卻遇死劫！暖心婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮

快訊／前主播薛楷莉涉詐男友420萬　一審判1年8月罰10萬

女警挨撞視角曝光！女大生「0煞車猛撞」…她騰空揮舞雙手遭輾斃

桃園男追撞前車拒下車「發抖無意識」　警破窗查獲喪屍煙彈

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

太菜GG！車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

菸蒂丟垃圾桶釀3店燒光　輪胎行老闆喊「不可能是我」鳥瞰圖打臉

獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴拒認罪

贈iPhone16騙投資！詐團女首腦赴柬埔寨取經　吸金5千萬21人受害

挨告遷怒賴清德！台東男PO文「要命索千兆」...37mins後被捕

女警明年結婚卻遇死劫！暖心婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮

快訊／前主播薛楷莉涉詐男友420萬　一審判1年8月罰10萬

女警挨撞視角曝光！女大生「0煞車猛撞」…她騰空揮舞雙手遭輾斃

桃園男追撞前車拒下車「發抖無意識」　警破窗查獲喪屍煙彈

高市早苗宣布好消息！　日本船隻「受困波斯灣」終通過荷莫茲

台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

房產繼承這樣做更安心！永慶房屋提醒關鍵細節、繼承順位

離婚具惠善6年！安宰賢苦笑：我沒辦過婚禮⋯　他秒懂尷尬道歉

《急盜阿嬤團》遭「失控卡車衝撞」4人重傷　緊急停工…監製發聲

家樂福「好運樂天小熊」限量800組開賣　萊爾富日韓甜點39元起

副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

只說川普想聽的？美媒：范斯憂五角大廈「隱匿軍情」　恐波及台灣

【太感動了】老師突發低血糖暈眩！學生們全程緊跟守護及時救援

社會熱門新聞

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

4歲兒開窗墜樓亡　新北夫婦相擁痛哭

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警回應了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密簽約轉戰台灣

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面