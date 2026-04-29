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8歲伊朗童斷聯42天！跨越戰火奇蹟返校　上海同學飛奔驚喜淚擁

記者任以芳／綜合報導

「我天天都想回來，想念這裡的每一個人！」8歲伊朗男孩Radin在受困戰火長達102天後，終於平安歸隊，回到浙江紹興博雅學校。他的出現也讓同學十分驚喜，孩子們從各自的座位上彈跳起來，搶著擁抱斷聯已久的Radin。

綜合陸媒報導，浙江紹興博雅學校1A班教室，當身穿校服的Radin突然出現在門口，全班瞬間沸騰。這名8歲的伊朗小男孩，經歷長達102天的離別後，終於回到最想念的學校。

▲▼ 8歲伊朗男孩斷聯42天後回到浙江的學校，收穫全班同學緊緊擁抱 。（圖／翻攝 越牛新聞、百度）

▲▼ 8歲伊朗男孩斷聯42天後回到浙江的學校，收穫全班同學緊緊擁抱 。（圖／翻攝 越牛新聞、百度）

▲ 8歲伊朗男孩斷聯42天後回到浙江的學校，全班同學緊緊擁抱 。（圖／翻攝 越牛新聞）

為了給大家一個驚喜，Radin調皮地要求老師事先保密，十多名同學看到他超級驚喜，快速飛奔緊緊抱住這個瘦小的身影，直說，「你終於回來了！」。

接受陸媒訪問時，Radin閃著大眼睛告訴記者，「我在伊朗的時候天天都想回來，我愛大家，我想念這裡的每一個人。」對於戰爭的陰霾與漫長的等待，這場歸途深深衝擊孩子幼小心靈。

回顧這段驚心的日子，Radin一家在美以發動戰爭前的44天回到伊朗，原定3月16日返校，卻被2月28日爆發的聯合軍事打擊切斷。戰爭期間，學校老師發去訊息長期處於「未讀」狀態。

失聯29天後，家屬首次於3月29日凌晨傳回平安訊息，卻隨即又因網路中斷再度斷聯。直到4月11日，對話框才再次閃爍，告知六天後確認買到4月22日飛往上海的機票，也讓老師終於放下心中大石頭。

▲▼ 8歲伊朗男孩斷聯42天後回到浙江的學校，收穫全班同學緊緊擁抱 。（圖／翻攝 越牛新聞、百度）

▲ 同學們製作小卡片祝福 Radin一家平安歸來。（圖／翻攝 越牛新聞）

Radin的母親透露，全家在伊朗的2個月裡，飽受戰火煎熬，「在伊朗的兩個月，在戰爭的情況下情緒和心情都不太好。尤其是對於有小孩子的家庭，經常可以聽到炸彈的聲音。」

幾次試圖逃離戰火，他們決定輾轉土耳其，最終飛回上海。Radin的母親感嘆，「我們想盡快回到紹興，這裡有兒子的夥伴，他可以安心學習。」

重返校園的Radin，第一眼就看到課桌貼上了嶄新課表，英語老師宋家慶更送上一本厚厚的手工書，裡面裝滿全班同學從3月初開始為他親手繪製的小畫與信件。紹興博雅學校小學部校長李寧激動表示，看到兩名伊朗籍學生平安歸來，懸著的心終於放下，後續將由各科老師制定專屬計劃，協助Radin補齊因戰爭落下的42天課程。

如今，Radin終於和好友Eric重新並肩奔跑在綠茵場上。這場跨越戰火的重逢，讓大家那顆因戰爭懸空多日的心，終於穩穩落地。

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