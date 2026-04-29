王世堅：沈伯洋從「頭」塑造形象　會是台北市長最強挑戰者

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委沈伯洋參選台北市長的態勢已經越來越明朗，綠委王世堅今（29日）受訪時表示，沈伯洋本身活動力強，也有很好起手式，從「頭」塑造首都市長候選人形象，他會是最強挑戰者，他也積極拜訪台北市民代，現階段都是參選的準備工作，大家可以拭目以待，以首都市長候選人身分站出來的沈伯洋，會是不一樣面貌跟態勢。

對於沈伯洋聯繫拜訪，王世堅坦言，還沒有排好時間，立法院正在緊鑼密鼓審查總預算，自己剛好在財政委員會，相關部會預算質詢排得很緊，一時半刻沒辦法挪出時間，有跟沈伯洋說明，也有祝福他，之後一定用各種方式在基層、聚會場合，都會幫他說明、說服選民。

王世堅認為，沈伯洋本身活動力強，也有很好起手式，從頭塑造首都市長候選人形象，他會是最強挑戰者，做得非常好，當然沈伯洋禮貌性跟北市民代聯繫、拜訪，像議員、新人，他都有密集拜會，互相交換對市政的意見跟看法。

王世堅表示，台北市議員無論問政、地方服務表現很好，也有很好市政經驗，他們都樂於提供，現階段都是參選的準備工作，大家可以拭目以待，以首都市長候選人身分站出來的沈伯洋，會是不一樣面貌跟態勢。

至於蔣萬安、沈伯洋正為台北有無跟國際接軌交鋒，王世堅認為，他們兩個講的沒有交集，應該把台北的眼光更擴大，不能只跟中國的城市交流，比方說台北上海雙城論壇固然不錯，但眼光擴大，包含日本、韓國甚至新南向國家，都可以交流，這才是沈伯洋所說的。

王世堅認為，歷屆市長在美國、加拿大、澳洲都有很多姐妹市，不可否認，近幾屆市長在開拓姐妹市部分，確實速度、數量都減少很多，「這幾屆市長都把視野放在中國」。

王世堅表示，不敢否定雙城論壇不對，但視野應該擴大，包含曼谷、京都、大阪，這些都可以做很好的城市交流，台北要國際化，非常重要，相信這也是沈伯洋講「無限城」的真意。