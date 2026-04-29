Insta360盈利腰斬　創辦人：高強度戰略投入影響利潤

▲影石創新基地。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

影石（Insta360）27日公布第一季財報，其中，營收部份為24.81億元，年增83.11%；不過，盈利僅8462.02萬元，年減52.02%。對於兩極化的財報，影石創辦人劉靖康在給投資人的公開信中表示，高強度的戰略投入支撐公司長期發展佈局，也導致公司短期相關利潤指標下降。

劉靖康在信中提到，記憶體價格狂飆對成本造成了一定的壓力，未來可能進一步上升，影響公司毛利率；幾顆定製晶片仍然需要投入，以保障公司未來的發展和競爭力； AI 和組織的深度融合需要公司在 IT 和數據基建方面增投，這些都是短期利潤承壓的部分。

劉靖康指出，研發、營銷效率的提升、產品設計和供應鏈整合會帶來巨大的成本節約，除持續投入原有主營業務外，影石還戰略投入研發兩款無人機，包含已上市的全球首款全景無人機「影翎A1」、雲台相機、無線領夾麥克風及其他三個新品類，並同步定製開發三款晶片。

劉靖康說，高強度的戰略投入支撐公司長期發展佈局，也導致公司短期相關利潤指標下降，公司去年全年及今年第一季新品類戰略投入金額分別為7.62億元及2.62億元，「這個投入金額約為同期歸母淨利潤的80%和300%。」

在組織層面，影石提到，已在研發、市場、供應鏈等多個環節引入AI能力，2026年一季度公司約43%的應用代碼由AI生成，研發效率持續提升。去年全年，超過一半的線上客服需求由AI承接，節省超千萬元。

劉靖康也透露，影石同時在為具身機器人公司提供相機產品實現全景數據採集，幫助具身智能模型的開發，「這是未來幾年努力的方向，量變在為質變積累。」

劉靖康坦言，朝著「攝影機器人」努力，並不是一個「憋大招」的過程，積累下來的各種技術也同時演變成了各種可商業化的產品和功能，過去，AI 主要用來優化畫質、防抖、美顏等功能；現在，AI 已經能自主完成構圖、內容生成和自動剪輯。

劉靖康還說，相機不再只是拍下畫面，而是能感知場景、理解內容、輔助創作。未來，拍攝和剪輯將深度融合，行業比拼的不再是單純的硬體，而是「硬體+軟體+數據」的整體能力。

談到與大疆的競爭，劉靖康強調，與巨頭競爭是每個公司無法忽略的成長路徑，「影像市場在人群、場景、和需求上具有高度多樣性，疊加我們創新的持續追求，讓我們在與巨頭的競爭中擁有充分的差異化創新空間，我們持續的差異化創新和巨頭的降價，也都共同擴容了市場。」