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大陸 大陸焦點 特派現場

吸到多顆銀珠！女子稱霸王茶姬疑「喝出水銀」市監局火速介入

▲霸王茶姬。（圖／CFP）

▲霸王茶姬。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽宿州一名女子27日指控，在霸王茶姬購買的飲料中，喝出多顆銀色顆粒，外觀宛如金屬，並直指疑似是「水銀」，相關影片迅速在網路延燒，當地市監部門表示已介入調查。

據《九派新聞》報導，顧客王女士（化姓）表示，她在碭山萬達廣場一間霸王茶姬門市購買飲料，飲用時發現有異物，「感覺有小顆粒，但怎麼咬都咬不爛」，取出後才發現是數顆銀色圓形顆粒，質地冰涼且堅硬，懷疑可能為水銀。相關照片顯示，奶茶中確實混有多顆銀色物質。

▲女子杯中的銀色珠珠。（圖／翻攝自微博）

▲女子杯中的銀色珠珠。（圖／翻攝自微博）

王女士指出，她當下返回門市反映，但店員否認產品存在問題，並建議她報警處理。隨後她報警並保留證據，準備進一步向相關部門投訴。

對此，涉事門市回應，該杯奶茶為顧客外帶後飲用，店內製作流程不可能接觸水銀，也未發現類似異物，認為來源仍待釐清，目前已主動報警並配合調查。

▲霸王茶姬是中國知名手搖飲料連鎖品牌。（圖／翻攝自微博）

▲霸王茶姬是中國知名手搖飲料連鎖品牌。（圖／翻攝自微博）

監管單位方面，碭山縣市場監督管理局28日表示，局長已帶隊前往現場，針對門市監視器畫面、原料以及顆粒物進行封存與送檢，並聯合警方展開調查，目前尚未有最終結果。

值得注意的是，水銀為常溫下唯一呈液態的金屬，熔點約-38.9℃、沸點356.6℃，通常呈銀白色流動狀，與顧客所描述的「堅硬顆粒」在物理特性上存在落差，也讓事件真相增添疑點。

相關單位指出，若最終檢測確認為水銀或其他有害污染物，涉事商家恐涉及食品安全問題，甚至需承擔刑事責任；反之，若查無污染且為不實指控，當事人亦可能面臨法律責任。目前整起事件仍待檢驗結果出爐釐清。

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