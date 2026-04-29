　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣大哥大「進入黃金十年」　超人計劃提前達標、導入AI代理人系統

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大 29日舉辦年度媒體餐敘，回顧2025同時展望2026，揭露台灣大哥大在 AI時代升級成果。對此，台灣大哥大總經理林之晨指出，原先訂出的「超人計劃」提前達標，從下半年開始全體員工將會使用自研、類似「龍蝦」的AI代理人系統，將正式以三大引擎驅動下進入黃金十年，加速朝區域級科技電信公司邁進。

▼台灣大哥大宣布將正式以AI驅動三大引擎加速成長，要正式開啟「黃金十年」。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 台灣大哥大團隊 。（圖／台灣大哥大提供）

台灣大哥大今年以「Telco+Tech 科技電信 AI 驅動 三大引擎加速成長 台灣大開啟黃金 10 年」為主題，揭示「科技電信航母」在 AI 時代的升級成果。隨著台灣大艦隊成形，在人工智慧加速企業需求爆發下，2025年台灣大繳出亮眼成績單：合併EBITDA 創歷史新高、合併營業利益創14年新高、稅後淨利創9年新高，每股盈餘達4.77元創7年新高；Telco 電信本業行動服務營收年增2%，形成穩固營運基石； Telco+ 企業事業營收強勁年增26%，從階段性成長邁向結構性增長；Telco+Tech 科技電信事業中，不含 momo 的新科技電信事業營收年增12%，三大引擎協同驅動下，帶動整體營運規模與價值結構升級，台灣大正式進入黃金10年，加速朝區域級科技電信公司邁進。

對此，台灣大總經理林之晨表示，近幾年台灣大投資非常多不同領域產業，例如大家知道的Uspace、智寶(FF14繁中版代理）、myVoca等，涵蓋 ESG、零售與電信金融、內容、移動、以及企業 AI 等多項領域。但林指出，這些投資絕非想要「養小金雞」，而是進行深度研發與策略合作，共同開發產品以贏得市場信任，追求策略綜效。

▼林之晨宣布台灣大將進入黃金十年。

▲▼ 林之晨 。（圖／台灣大哥大提供）

營運成果轉化股東回報　轉投資艦隊擴大成長半徑
台灣大財務長張家麒表示，Telco+Tech 三引擎成長已轉化為實質的股東回報。董事會於3月13日決議發放每股現金股利4.8元，創2019年以來新高，年增7%；以近期股價計算，現金殖利率約4.5%，高居同業之冠。2020年至2025年間，電信服務營收自450億元成長至639億元，增幅達42%；合併營收自1,329億元成長至1,988億元，累計成長放大50%；合併營業利益由161億元提升至215億元，成長幅度達34%。

自股利配發公告日起，外資連續買超台灣大23日，且買超金額亦遠超同業，帶動市值穩步攀升，顯示資本市場對台灣大長期價值與營運韌性的高度信任。2026年首季動能持續強勁，電信營業利益年增20%；若排除去年同期一次性影響項目， 稅後淨利年增達17%；稅後EPS為1.37元，居三大電信之冠。

Telco核心電信本業穩健成長 用戶價值、黏著度與服務品質同步提升
台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，2025年台灣大核心電信本業持續加速正向成長；行動服務營收自2023年起擴大領先同業，5G 資費升級帶動結構性成長，2025年5G用戶貢獻佔整體行動服務營收比重達68%，帶動智慧型手機 ARPU 年增3%；月租用戶退租率與 NCC 收訊客訴件數降幅均居三大電信之冠，用戶滿意度同步提升。林東閔商務長強調：台灣大「拒絕虛胖」，每一分營收成長，背後都是真實的用戶體驗升級與營運品質提升。

在通路升級上，台灣大 myfone 已由銷售據點升級為科技顧問平台。透過四階段認證制度培育逾千位AI科技顧問，帶動40萬用戶啟用 Perplexity Pro、iPhone 17系列銷售較上一代(iPhone 16系列)成長二成等實績。在此基礎上，台灣大為台灣電信業者首家取得 Apple Mac全系列經銷權。展現通路與跨iDevice經營能力已獲國際品牌認證。

Telco+企業服務事業雙位數成長 AI、ICT、資安、ESG 四力引擎全面啟動
台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大不只提供行動、固網等電信基礎與數位韌性服務，更進一步輸出企業在 AI 時代最需要的「升級能力」。近年台灣大聚焦 AI、ICT、資安與 ESG 四大發展利基，並鎖定製造、金融、政府、醫療四大重點產業，逐步走出清楚的成長曲線。2025年企業客戶事業整體營收年增26%，今年第一季亦維持26%的高成長力道，整體營運將從階段性成長邁入結構性增長。

展望未來 AI 升級將成為企業的普遍需求，台灣大於自身橫跨電信、零售、客服、研發與後勤等真實的營運場景中落地 AI ，再將成熟能力轉化為可對外輸出的企業解決方案，形成具規模、可持續的商業模式。在 AI 應用整合方面，台灣大攜手合作夥伴長問科技，共同發表國內首款支援中、台、英、客語混合辨識的 ASR 模型「myVoca」，並延伸自 AI 企業大腦(GenAIus)、文字轉語音、智慧客服與員工生產力賦能等近20項AI應用，協助百工百業升級。

同時，台灣大也加速推進 AIDC 與算力布局，引進市場領先的 NVIDIA 算力基礎設施，正式推出 AI 算力服務，並自去年起持續部署由超過90家合作夥伴組成的 Data Center 生態圈，串聯機房、算力、雲端、資安與應用服務等關鍵能力，支撐企業AI轉型所需的高效能基礎設施。此外，台灣大宣布正式成為Liminal虛擬資產錢包基礎設施服務的台灣總代理商，並攜手戰略投資夥伴精誠資訊，瞄準金融業等高監管需求市場；攜手LINE WORKS強化企業通訊協作服務；並基於電信深厚能源管理累積經驗，串聯生態圈夥伴建構「創、儲、節、充」完整佈局，從穩定綠電獲取到優化能源效率，一站式協助企業實現能源轉型。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議
獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴
急尋2球迷！　統一獅前球星：謝謝你們救了我岳父
幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回「3800億+N」爭談判
女警明年結婚！婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮
快訊／前主播薛楷莉　一審遭判1年8月罰10萬
快訊／軍購混戰！副主席中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣大哥大「進入黃金十年」　超人計劃提前達標、導入AI代理人系統

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

歐盟立法！手機重回「換電池」時代　2巨頭面臨挑戰

降低年費門檻　蘋果推出App Store「12個月分期」訂閱方案

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

台灣大哥大「進入黃金十年」　超人計劃提前達標、導入AI代理人系統

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

歐盟立法！手機重回「換電池」時代　2巨頭面臨挑戰

降低年費門檻　蘋果推出App Store「12個月分期」訂閱方案

離婚具惠善6年！安宰賢苦笑：我沒辦過婚禮⋯　他秒懂尷尬道歉

《急盜阿嬤團》遭「失控卡車衝撞」4人重傷　緊急停工…監製發聲

家樂福「好運樂天小熊」限量800組開賣　萊爾富日韓甜點39元起

副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

只說川普想聽的？美媒：范斯憂五角大廈「隱匿軍情」　恐波及台灣

《食尚》阿諾認了「在想辦法增加收入」！扛房貸：生活不是夢想中的樣子

babyMINT合體師姐陳泳希！　嗨跳電子花車「激辣畫面」曝光

華醫醫美新秀亮相！41名學生授服繫巾　帶薪實習直通職場

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

3C家電熱門新聞

台灣護照能放進手機！

歐盟立法！手機重回換電池時代

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光

蘋果推出App Store「12個月分期」訂閱方案

台灣大哥大「進入黃金十年」

Apple Music：「AI音樂沒人聽」

最強神隊友Galaxy TabS11 Ultra

特納斯接任在即　蘋果10大產品線曝光

PHILIPS半固態行動電源登場

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

微軟「買斷制Office」今日起全面停更

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密簽約轉戰台灣

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面