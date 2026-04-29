台灣大哥大「進入黃金十年」　超人計劃提前達標、導入AI代理人系統

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大 29日舉辦年度媒體餐敘，回顧2025同時展望2026，揭露台灣大哥大在 AI時代升級成果。對此，台灣大哥大總經理林之晨指出，原先訂出的「超人計劃」提前達標，從下半年開始全體員工將會使用自研、類似「龍蝦」的AI代理人系統，將正式以三大引擎驅動下進入黃金十年，加速朝區域級科技電信公司邁進。

▼台灣大哥大宣布將正式以AI驅動三大引擎加速成長，要正式開啟「黃金十年」。（圖／台灣大哥大提供）



台灣大哥大今年以「Telco+Tech 科技電信 AI 驅動 三大引擎加速成長 台灣大開啟黃金 10 年」為主題，揭示「科技電信航母」在 AI 時代的升級成果。隨著台灣大艦隊成形，在人工智慧加速企業需求爆發下，2025年台灣大繳出亮眼成績單：合併EBITDA 創歷史新高、合併營業利益創14年新高、稅後淨利創9年新高，每股盈餘達4.77元創7年新高；Telco 電信本業行動服務營收年增2%，形成穩固營運基石； Telco+ 企業事業營收強勁年增26%，從階段性成長邁向結構性增長；Telco+Tech 科技電信事業中，不含 momo 的新科技電信事業營收年增12%，三大引擎協同驅動下，帶動整體營運規模與價值結構升級，台灣大正式進入黃金10年，加速朝區域級科技電信公司邁進。

對此，台灣大總經理林之晨表示，近幾年台灣大投資非常多不同領域產業，例如大家知道的Uspace、智寶(FF14繁中版代理）、myVoca等，涵蓋 ESG、零售與電信金融、內容、移動、以及企業 AI 等多項領域。但林指出，這些投資絕非想要「養小金雞」，而是進行深度研發與策略合作，共同開發產品以贏得市場信任，追求策略綜效。

▼林之晨宣布台灣大將進入黃金十年。



營運成果轉化股東回報 轉投資艦隊擴大成長半徑

台灣大財務長張家麒表示，Telco+Tech 三引擎成長已轉化為實質的股東回報。董事會於3月13日決議發放每股現金股利4.8元，創2019年以來新高，年增7%；以近期股價計算，現金殖利率約4.5%，高居同業之冠。2020年至2025年間，電信服務營收自450億元成長至639億元，增幅達42%；合併營收自1,329億元成長至1,988億元，累計成長放大50%；合併營業利益由161億元提升至215億元，成長幅度達34%。

自股利配發公告日起，外資連續買超台灣大23日，且買超金額亦遠超同業，帶動市值穩步攀升，顯示資本市場對台灣大長期價值與營運韌性的高度信任。2026年首季動能持續強勁，電信營業利益年增20%；若排除去年同期一次性影響項目， 稅後淨利年增達17%；稅後EPS為1.37元，居三大電信之冠。

Telco核心電信本業穩健成長 用戶價值、黏著度與服務品質同步提升

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，2025年台灣大核心電信本業持續加速正向成長；行動服務營收自2023年起擴大領先同業，5G 資費升級帶動結構性成長，2025年5G用戶貢獻佔整體行動服務營收比重達68%，帶動智慧型手機 ARPU 年增3%；月租用戶退租率與 NCC 收訊客訴件數降幅均居三大電信之冠，用戶滿意度同步提升。林東閔商務長強調：台灣大「拒絕虛胖」，每一分營收成長，背後都是真實的用戶體驗升級與營運品質提升。

在通路升級上，台灣大 myfone 已由銷售據點升級為科技顧問平台。透過四階段認證制度培育逾千位AI科技顧問，帶動40萬用戶啟用 Perplexity Pro、iPhone 17系列銷售較上一代(iPhone 16系列)成長二成等實績。在此基礎上，台灣大為台灣電信業者首家取得 Apple Mac全系列經銷權。展現通路與跨iDevice經營能力已獲國際品牌認證。

Telco+企業服務事業雙位數成長 AI、ICT、資安、ESG 四力引擎全面啟動

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大不只提供行動、固網等電信基礎與數位韌性服務，更進一步輸出企業在 AI 時代最需要的「升級能力」。近年台灣大聚焦 AI、ICT、資安與 ESG 四大發展利基，並鎖定製造、金融、政府、醫療四大重點產業，逐步走出清楚的成長曲線。2025年企業客戶事業整體營收年增26%，今年第一季亦維持26%的高成長力道，整體營運將從階段性成長邁入結構性增長。

展望未來 AI 升級將成為企業的普遍需求，台灣大於自身橫跨電信、零售、客服、研發與後勤等真實的營運場景中落地 AI ，再將成熟能力轉化為可對外輸出的企業解決方案，形成具規模、可持續的商業模式。在 AI 應用整合方面，台灣大攜手合作夥伴長問科技，共同發表國內首款支援中、台、英、客語混合辨識的 ASR 模型「myVoca」，並延伸自 AI 企業大腦(GenAIus)、文字轉語音、智慧客服與員工生產力賦能等近20項AI應用，協助百工百業升級。

同時，台灣大也加速推進 AIDC 與算力布局，引進市場領先的 NVIDIA 算力基礎設施，正式推出 AI 算力服務，並自去年起持續部署由超過90家合作夥伴組成的 Data Center 生態圈，串聯機房、算力、雲端、資安與應用服務等關鍵能力，支撐企業AI轉型所需的高效能基礎設施。此外，台灣大宣布正式成為Liminal虛擬資產錢包基礎設施服務的台灣總代理商，並攜手戰略投資夥伴精誠資訊，瞄準金融業等高監管需求市場；攜手LINE WORKS強化企業通訊協作服務；並基於電信深厚能源管理累積經驗，串聯生態圈夥伴建構「創、儲、節、充」完整佈局，從穩定綠電獲取到優化能源效率，一站式協助企業實現能源轉型。