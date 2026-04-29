金門縣府率團赴廈門考察遭擋　國台辦：以政治私利凌駕民生福祉

▲大陸國台辦發言人陳斌華（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

對於大陸推動在條件具備情況下與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，金門縣近日組成赴廈門考察團，原擬由金門縣副縣長李文良及議長洪允典率隊，但因陸委會審查未通過，考察團降低層級。大陸國台辦批評，這充分暴露民進黨當局以政治私利凌駕民生福祉的本來面目，做法違背民意、不得人心。

金門縣府原訂27日下午由副縣長李文良、議長洪允典率隊赴廈門考察機場共用及「新四通」可行性，但陸委會不准11職等以上官員前往，縣府方面只能改由副處長、副局長層級赴廈門考察翔安機場、金廈大橋等處。

大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日於例行記者會上表示，推動福建沿海地區在具備條件情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場，是大陸回應金馬鄉親期盼，增進兩地民眾利益福祉、促進金馬地區發展的積極舉措。

陳斌華批評，金門赴廈考察團遭到刻意審查卡關，充分暴露了民進黨當局以政治私利凌駕民生福祉的本來面目，其做法違背民意、不得人心，已遭到金馬民眾的強烈反對和台灣輿論的普遍批評。

另對於大陸海警船與海事局在金門水域執法巡查，台灣海巡署表示，將全程錄像搜證，並告知其他國家「大陸如何用灰色地帶手段侵擾金門與馬祖地區」。

對此，陳斌華回應稱，台、澎、金、馬都是中國神聖領土。大陸有關部門在相關海域執法巡查，維護正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法。民進黨當局歪曲事實，惡意炒作所謂「灰色地帶侵擾」，企圖挑起兩岸對立對抗、「倚外謀獨」，不會得逞。