債務糾紛殺死虱目魚大戶！兇嫌當庭嗆法官沒證據　判18年定讞

▲男子攔下前里長的貨車，爆發衝突，當街刺死對方。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南市學甲區慶三里前里長、也是當地虱目魚養殖大戶李坤明，2024年間遭當地的男子郭哲宏攔下，郭男自認李坤明積欠債務，起了爭執，最後郭男當場抽出刀刃，刺死李男。一審國民法官將郭男重判有期徒刑18年、並施以監護5年。上訴二審後，台南高分院也維持，郭男還當庭嗆法官：「你是用什麼證據判我有罪？」全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

死者李坤明在當地頗具聲望，經營虱目魚養殖業多年，也熱心公益，擔任當地「鴿笭會」會長，推廣農村傳統「紅腳笭」文化，也是當地公廟的主委，甚至在台南縣、市合併後，就當選當時的第一任慶三里里長。發生此事，地方上不勝唏噓。

判決指出，現年65歲的郭男打零工維生，雖然沒有犯過刑案，但在地方上卻不斷惹出小紛爭，甚至還持刀恐嚇里民，頗讓人頭疼。而本案疑似郭男曾經協助死者工作，雙方對報酬談不攏，引發殺機。

案發於2024年2月22日，下午五點多，李男駕駛小貨車行經當地新芳慶安宮附近路口時，郭男剛好騎機車前來。郭男自認李男積欠他債務，隨即攔下李男貨車，上前理論。2人在街頭爆發激烈口角，郭男抽出隨身的水果刀，朝坐在駕駛座上的李男一輪猛刺，李男雖不斷閃躲，但仍遭刺中左鎖骨、左胸及左髖部，因而股動脈遭割裂、大量出血。李男隨即被送往醫院急救，但最後仍於晚間8點多宣告不治。檢警隨即逮捕郭男，聲押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審台南地院由國民法官審理，國民法官認為郭男手段兇殘，犯後不知悔悟，因此重判有期徒刑18年，並於刑後入相當處所施以監護5年。案件上訴第二審，高等法院台南分院審理後，駁回上訴；郭男當天出庭聽判，還當庭嗆法官：「你是用什麼證據判我有罪？」全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。