假骨科醫師推薦...北市翁花80萬購買顧筋骨中藥　臨櫃質借遭攔阻

▲松山東社所警員蔡孟達（左）、周承葳成功攔阻老翁遭詐騙。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



3月17日11時許，一名男子疑似遭詐騙，跑到北市松山區南京東路五段新光人壽保險服務中心，打算以質押名下儲蓄保險方式籌錢購買中藥，辦事人員擔心男子被騙無奈報警求助，警員到場發現劉男（72歲）因接觸網路醫療廣告，心急籌措新臺幣80萬元購買來路不明藥品，所幸經在場警員勸阻成功。



松山警方表示，劉男在網路上看到自稱骨科醫師的廣告訊息，標榜可提供線上診療服務，遂透過通訊軟體LINE與對方聯繫。對方以「遠距問診」方式與其互動，並推薦有特殊療效中藥產品，強調可改善骨骼問題。劉男依對方說法，計畫透過質借保單方式提領資金購買相關藥品。







警員熱心檢視雙方手機對話紀錄後，初步判斷該模式符合常見以醫療名義包裝之詐騙手法，警方指出，近年詐騙案件出現以「線上看診」或「專業醫師」為名的變形手法，透過社群平台、通訊軟體建立信任後，詐團藉機推銷高價產品或療程。

警方呼籲，民眾如接獲標榜療效明確、要求私下交易或匯款之醫療相關資訊，應提高警覺，並透過合法醫療院所或公開管道查證資訊來源。若有疑慮，可報警或撥打165反詐騙專線諮詢，以降低受騙風險。

林秉文遭槍殺照瘋傳「頭部中彈」滿臉血！ 疑有驗屍縫合痕跡

獨／林秉文柬埔寨遭槍殺 警方頻掃蕩！疑捲當地賭場糾紛引殺機

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台 狙殺黑幕曝光