中共中央政治局首度提出「六張網」規劃　陸學者：加速投資消費

▲「六張網」砸下去！ 中共政治局重磅定調：十五五規劃提前開跑。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局於昨28日召開會議，分析研究當前經濟形勢與工作重點。分析研究當前經濟形勢和經濟工作，這場重磅會議定調大陸經濟走勢，更「首度」明確提出「六張網」規劃，釋放強烈的擴大內需與結構優化訊號，積極帶動消費與投資。

中共中央政治局昨28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，會議還研究了其他事項。中共中央總書記習近平主持會議提出要深入挖內需潛力，推動消費升級，深入整治「內捲式」競爭，並穩定房地產市場，推進城市更等八項重點。

其中，會議指出，要深入挖掘內需潛力。擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。深入實施服務業擴能提質行動。加強水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網、物流網等規劃建設。推動條件成熟的重大工程項目開工。

清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜接受採訪時指出，這「六張網」都是「十五五」規劃提出的重大工程、重大建設任務，既是傳統基礎設施補短板重點，也是新型基礎設施建設的發力點。因此，「六張網」的建設，意義重大。

董煜認為，當前正處於「十五五」規劃重大投資啓動推進階段，加快推進這些工程落地，是規劃實施的題中之義，也對當前階段擴大內需有積極意義。通過這些標誌性工程的傳導，可以積極帶動有效投資，同時發揮對消費的促進作用，實現投資消費良性循環。

今年全國兩會期間，國家發展改革委主任鄭柵潔曾透露，大陸將推進「六張網」和重點領域建設，今年初步估算這些方面的投資將超過7兆元人民幣。

粵開證券首席經濟學家羅志恆則分析，這不僅有利於提高潛在經濟增速，更能確保能源安全與城市韌性。

另外，根據大陸國家統計局數據，2026年一季度大陸經濟交出超預期答卷，內需對經濟增長的貢獻率達到84.7%，同比提高近30個百分點。為了深入挖掘內需潛力，國務院近期發布《關於推進服務業擴能提質的意見》，設定2030年服務業總規模邁上100兆元台階的目標。相較於2025年預計突破的80兆元，這約20兆元的增量將為經濟提供強大的內生動力。

國際評級機構穆迪（Moody's）於4月27日決定維持大陸主權信用評級「A1」，並將展望調升至「穩定」，顯示外界對大陸經濟韌性的認可。