公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注

▲陸方出入境管理機構宣布，上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注。（圖／翻攝小紅書）

記者陳冠宇／北京報導

大陸出入境管理機構正式宣布「關於上海市居民可申辦赴金門、馬祖旅遊簽注的公告」，自29日起，上海居民可到福建申請赴金馬旅遊簽注。大陸國台辦發言人陳斌華則表示，等到踩線團的行程結束後，後續有關事項會向社會公布。

大陸文旅部今年2月4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，而首批上海踩線團一行11人於27日抵達金門水頭碼頭，展開3天行程。於此之際，陸方出入境管理機構做出上述宣布。

據網上所披露的消息顯示，有陸方出入境管理機構宣布，自2026年4月29日起，在福建的上海戶籍居民擬赴金門、馬祖旅遊的，可憑本人有效身份證向福建省公安機關出入境管理機構申請辦理往來台灣通行證及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。

值得注意的是，到截稿為止，大陸各出入境機構的官網尚未能看見前述公告，不過已經由金門、廈門方面的旅遊從業者，提前於網路上進行披露。

對於上海踩線團，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日於例行記者會上表示，大陸方面今年2月宣布將恢復上海居民赴金門馬祖旅遊，所以這個踩線是國共兩黨智庫論壇成果的後續落實。

「我們樂見上海旅遊業者到金門實地考察，與台灣業者座談交流」，陳斌華說，上海踩線團順利抵達金門，「充分體現了我們踐行兩岸一家親理念，增進台灣同胞福祉的誠意」。

陳斌華強調，希望台灣有關方面順應民意，撤除障礙，採取務實舉措，推動實現兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，等到踩線團的行程結束後，後續有關事項會向社會公布。