　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注

▲▼陸方出入境管理機構宣布，上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注。（圖／翻攝小紅書）

▲陸方出入境管理機構宣布，上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注。（圖／翻攝小紅書）

記者陳冠宇／北京報導

大陸出入境管理機構正式宣布「關於上海市居民可申辦赴金門、馬祖旅遊簽注的公告」，自29日起，上海居民可到福建申請赴金馬旅遊簽注。大陸國台辦發言人陳斌華則表示，等到踩線團的行程結束後，後續有關事項會向社會公布。

大陸文旅部今年2月4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，而首批上海踩線團一行11人於27日抵達金門水頭碼頭，展開3天行程。於此之際，陸方出入境管理機構做出上述宣布。

據網上所披露的消息顯示，有陸方出入境管理機構宣布，自2026年4月29日起，在福建的上海戶籍居民擬赴金門、馬祖旅遊的，可憑本人有效身份證向福建省公安機關出入境管理機構申請辦理往來台灣通行證及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。

值得注意的是，到截稿為止，大陸各出入境機構的官網尚未能看見前述公告，不過已經由金門、廈門方面的旅遊從業者，提前於網路上進行披露。

對於上海踩線團，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日於例行記者會上表示，大陸方面今年2月宣布將恢復上海居民赴金門馬祖旅遊，所以這個踩線是國共兩黨智庫論壇成果的後續落實。

「我們樂見上海旅遊業者到金門實地考察，與台灣業者座談交流」，陳斌華說，上海踩線團順利抵達金門，「充分體現了我們踐行兩岸一家親理念，增進台灣同胞福祉的誠意」。

陳斌華強調，希望台灣有關方面順應民意，撤除障礙，採取務實舉措，推動實現兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，等到踩線團的行程結束後，後續有關事項會向社會公布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西門町麥當勞人潮擠滿大廳！　粉絲瘋搶鋼彈公仔
獨／關鍵錄音曝光！小學生亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們
公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注
爆1折出清「MacBook只要1000元」！燦坤急發聲明
鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控：黨團幹部快崩潰
女大生撞女警致死「只看車損」　親友心痛：還我未來大嫂
公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注

陸「性商教母」再開實體課「馴獸師」：你們今天來，就是要成為妖

員工「上班吃早餐」竟遭通知不用來上班了　最終獲賠3.6萬元

沒人申請包機航點？　國台辦稱業者遭「勸阻、不受理」

呂禮詩部分言論被斷章取義？　國台辦斥民進黨修法「台獨專制」

台灣團甘肅事故　國台辦表哀悼慰問：採取措施維護台胞權益

「川習會」台灣當籌碼？　國台辦稱「自家事」籲美：妥處涉台問題

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

對岸水域執法「灰色地帶侵擾」　國台辦：台澎金馬是中國神聖領土

和平統一維持現狀難？　國台辦：台灣社會制度生活方式將充分尊重

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注

陸「性商教母」再開實體課「馴獸師」：你們今天來，就是要成為妖

員工「上班吃早餐」竟遭通知不用來上班了　最終獲賠3.6萬元

沒人申請包機航點？　國台辦稱業者遭「勸阻、不受理」

呂禮詩部分言論被斷章取義？　國台辦斥民進黨修法「台獨專制」

台灣團甘肅事故　國台辦表哀悼慰問：採取措施維護台胞權益

「川習會」台灣當籌碼？　國台辦稱「自家事」籲美：妥處涉台問題

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

對岸水域執法「灰色地帶侵擾」　國台辦：台澎金馬是中國神聖領土

和平統一維持現狀難？　國台辦：台灣社會制度生活方式將充分尊重

台積電買在2330元！他急了「多久才解套」　網喊：現在都低點

咖啡也要打壓！台灣好手奪拉花冠軍秀國旗　中國施壓改「中華台北」

台股成健保財務解方！陳時中拋「證交稅」挹注可穩定20年

徐玄振被嘲「白豬」留創傷！41歲嘆「還是會胖」：不年輕了

債務糾紛殺死虱目魚大戶！兇嫌當庭嗆法官沒證據　判18年定讞

台中5年出生率慘跌3成！　內行解密：每8個幼兒有1個住北屯

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

蔡文靜機場被代拍圍堵　崩潰哭喊：你們讓一下

大陸熱門新聞

中國5/1起對非實施零關稅

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務 「要錢不要命」平台強制下線240次

中國「最糟景區」！官方點名張家界

相隔僅30公里尋子33年終圓夢

「剪映」遭官方約談！網：確實該查

陸初中生捐出日軍毒氣戰文件 花萬元購得「密」字泛黃文件

我喊封殺高德　國台辦回應了：反中反到反智反科技

陸性侵犯執行死刑 出獄後惡性不改尋仇再奪一命被重判

和平統一維持現狀難？　國台辦回應

震動珠海政經圈！昔日千億陸企老董主動投案

台灣團甘肅翻車事故　死者已火化、家屬今返台　其餘團員繼續行程

單座918萬元！吉林驚現豪華「住宅式」墓地

美日不爽？陸052D驅逐艦赴「西太實戰演訓」

更多熱門

相關新聞

沒人申請包機航點？　國台辦稱業者遭「勸阻、不受理」

沒人申請包機航點？　國台辦稱業者遭「勸阻、不受理」

兩岸直航航點尚未完全恢復，我方認為目前航點尚有餘裕，並稱尚無任何兩岸業者申請包機航點。對此，大陸國台辦批評民進黨當局單方面破壞協議，隨意調整盤點政策，甚至有航空公司提出申請包機點，也遭到勸阻、不受理。

台灣團甘肅事故　國台辦表哀悼慰問：採取措施維護台胞權益

台灣團甘肅事故　國台辦表哀悼慰問：採取措施維護台胞權益

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

和平統一維持現狀難？　國台辦回應

和平統一維持現狀難？　國台辦回應

我喊封殺高德　國台辦回應了：反中反到反智反科技

我喊封殺高德　國台辦回應了：反中反到反智反科技

關鍵字：

上海福建金門馬祖旅遊國台辦

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面