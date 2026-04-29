沒人申請包機航點？　國台辦稱業者遭「勸阻、不受理」

▲大陸國台辦發言人陳斌華（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸直航航點尚未完全恢復，我方認為目前航點尚有餘裕，並稱尚無任何兩岸業者申請包機航點。對此，大陸國台辦批評民進黨當局單方面破壞協議，隨意調整盤點政策，甚至有航空公司提出申請包機點，也遭到勸阻、不受理。

民航局26日表示，至今兩岸直航已開放15個定期航班航點以及13個包機航班航點，在當前兩岸情勢及客觀環境下，迄今開放28個航點，幾乎涵蓋所有熱門及預估有經常性需求的航點。至於包機航點，民航局說，從112年3月開放迄今，尚無任何兩岸業者提出申請，這足以說明目前已開放航權航班及航點，尚有可供業者提出申請使用餘裕。

媒體今（29）日於大陸國台辦例行記者會上提問，目前兩岸直航問題是否存在兩岸航空公司需求不對稱的情況？大陸方面是否考慮先向台灣方面申請使用包機航點？

大陸國台辦發言人陳斌華回應，兩岸空中直航協議是兩岸本著平等互利、惠及民生原則達成的重要合作安排，理應得到雙方的共同維護、切實履行。

他批評，民進黨當局單方面破壞協議，隨意調整盤點政策，將正規定期直航點違規改為手續繁雜、條件苛刻的包機點，甚至即便有航空公司提出申請，也以勸阻、不受理等方式加以阻攔，人為設置民航往來壁壘。

陳斌華續指，這不僅導致兩岸航空公司營運成本增加、組織難度加大，更讓廣大兩岸同胞往返變得繁瑣不便，嚴重損害業界合法權益，無異於讓兩岸空中直航開倒車。

陳斌華最後說，面對市場需求和民眾呼聲，民進黨當局一方面限制航點、勸阻受理，另一方面又以航空公司不盈利、不願虧為托詞，手段卑劣，這種違背市場規律，無視契約精神，漠視民生需求的做法，恰恰說明其不是算不過經濟帳，而是只算政治操弄的帳，關心的也絕不是兩岸民航業發展和民眾利益，而是一黨政治私利。