為1500元索命！高雄男凌晨持水果刀討債　友遭刺頸倒血泊不治

▲高雄市湖內區發生兇殺案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市湖內區今（29）日發生一起兇殺案！一名劉姓男子不滿張姓友人欠1500元債務不還，憤持水果刀前往張男住家討債，雙方爆發激烈爭執，劉男便持刀朝張男脖子狠刺，徐姓友人趕抵現場打算調和，沒想到仍來不及阻止憾事，張男送醫搶救後仍不治。

事發在29日凌晨1點多，警消獲報，湖內區中正路有人受傷，救護人員趕抵現場，發現一名男子脖子中刀，當場流血如注，緊急將他送往台南市立醫院搶救。

警方立即封鎖現場進行調查，在場的34歲徐姓男子表示，他接獲29歲劉姓男子來電，劉男表示要去34歲張姓友人住家討債，由於電話中的語氣聽起來相當激動，徐男擔心發生爭執，便趕往張男住家，沒想到來不及阻止，就直擊劉男朝張男脖子砍過去，劉男犯案後則逃離線場。

▲劉嫌犯案後躲在死者住家巷弄內。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方隨後於張男住家20公尺外的巷弄找到劉姓嫌犯，劉嫌坦承犯案，因張男無業向他借新台幣1500元，不僅積欠不還，還用他的帳號玩電子娛樂城輸點數，讓他心生不滿，便預先準備水果刀前往張男住家，因口角憤而行兇。

警方當場依現行犯逮捕劉嫌，全案依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。張男經搶救後仍不幸傷重不治。