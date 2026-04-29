108kg男揍飛護理師判6月　動手理由「跟我老婆講話太大聲」

記者許權毅／台中報導

台中市一名林男因為手腕割傷前往中港澄清醫院掛急診，結果在急診大門揮拳毆打男護理師，林男體重108公斤，身材壯碩，一拳把護理師揍飛，引起不小風波。法院考量，林男認為不滿護理師對妻子柳女說話音量過大就動手，還出言辱罵，判6月，可易科罰金。

事情發生在今年1月21日，林男（26歲）疑似先跟妻子柳女吵架，情緒失控之下自傷導致手腕見紅被送醫，林男跟柳女在西屯區中港澄清醫院掛急診，卻毫無預警向一名護理師攻擊揮拳，且林男力道之大，把護理師打飛到擔架床上，一度因為腦震盪失去意識，好險有其他護理師挺身而出制止，並且由警方介入才制止林男。

▲中港澄清醫院今年1月傳暴力事件，林男出拳攻擊護理師，導致其腦震盪。（圖／中港澄清醫院提供）



林男被送辦後，坦承傷害等犯行，檢方查出，林男是因為不滿護理師跟妻子柳女說話音量過大，竟然出手揮拳，導致護理師腦震盪伴有意識喪失、右側前額擦傷及後頸部、後背挫傷，並口出髒話辱罵，最終依醫療法、傷害、公然侮辱等罪起訴林男，聲請簡易判決處刑。

中院審酌，林男僅因為護理師說明流程音量較大，即以前述方式傷害、辱罵護理師，妨害護理師執行醫療業務，考量犯後坦承犯行、雙方雖有調解成立，但尚未依約賠償之態度，判處傷害罪6月徒刑，可易科罰金。