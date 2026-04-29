母控不幫國中兒磨藥粉貼文公審　郭綜合力挺藥師：專業不容踐踏

▲台南市郭綜合醫院爆發藥師磨粉糾紛，事件在網路延燒後出現風向逆轉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南郭綜合醫院近日爆發一起醫病糾紛，一名國中生母親因不滿藥師未即時協助兒子將藥丸磨粉，憤而在網路發文公審，指控醫師嘲笑其子不會吞藥，引發熱議，不過，隨著藥師出面還原事件始末，輿論風向迅速翻轉，大批網友轉而力挺醫療專業，該名母親最終刪文止血，院方也發聲明支持藥師。

據了解，該名母親帶著13歲兒子就醫，因孩子不擅吞藥，於領藥時要求藥師將藥丸磨粉處理。藥師當場說明，院內磨粉設備依規範區分兒科與成人用途，其中兒科機器專供12歲以下使用，避免交叉污染，無法混用；若需人工磨粉，則需時間處理，無法即時交付，須改為隔日領取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此舉卻引發該名母親不滿，事後上網發文指控醫療人員態度不佳，甚至留下藥師姓名並報警，要求警方介入「催藥」。

當事藥師公開說明，院內流程本就優先處理12歲以下孩童磨粉需求，13歲以上個案則多採延後領取；此外，該名學生所服用藥物含肌肉鬆弛劑成分，不適合殘留於兒科磨粉設備中，基於用藥安全考量，才建議隔日領取，並非刁難。

藥師更指出，當下遭家長言語質疑專業，指責「藥師有什麼了不起」、「不想當藥師就不要當」、「有沒有職業道德」、「法院見」等語威脅，還留下藥師的名字報警，請警察來叫藥師早點給對方領藥。事後又被院內社工要求向對方道歉，一度萌生離職念頭，引發醫療圈與網友強烈共鳴。

事件曝光後，大量網友湧入留言支持藥師，認為醫療流程涉及專業與安全，不應因個別情緒要求破例，「不是服務業，是醫療專業」、「安全優先不是選項，是底線」。輿論壓力之下，原發文母親已將貼文刪除。

▲院方發聲明力挺第一線醫事人員，強調醫療尊嚴與專業不可動搖。

對此，郭綜合醫院於28日發表「我們與一線同仁站在一起」聲明，強調藥師依法執行專業勤務，確保給藥安全與流程規範，是專業責任的展現，院方全力支持第一線醫事人員的判斷。

▲台南市郭綜合醫院行政副院長許豪斌說明。（記者林東良翻攝，下同）

院方表示，磨粉作業區分兒科與成人設備，是為避免交叉污染與確保用藥安全，未來也將持續精進流程，在安全與民眾需求間尋求平衡。同時強調，醫療品質建立在醫病互信與尊重之上，呼籲社會避免情緒性攻擊，維護友善就醫環境。

針對社工介入過程引發的誤解，院方說明已與藥師及社工部門充分溝通，釐清資訊落差，強調社工角色在於協助緩解衝突，未來也將優先保障醫療人員安全與心理健康。院方最後重申，醫事人員的專業不容踐踏，感謝社會大眾的支持，將持續作為同仁後盾，打造兼具專業與尊嚴的醫療環境。