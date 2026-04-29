已婚社工是狼！旅館、公廁激戰少女還誘拍裸照　判4年2月

▲竹縣已婚陳姓社工和安置少女發生性關係，丟工作、婚姻破裂並被判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹縣政府爆出社工性侵未成年少女案件！一名已婚陳姓社工藉職務之便，和受安置的少女發展猶如戀人的關係，不僅在公務車上2度猥褻少女，還用私家車將她帶到旅館、公廁發生性行為，誘少女自拍裸照。全案經新竹地院審理，法官依陳男犯公務員假借職務上之機會，故意對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪等6罪，合併處4年2月徒刑。可上訴。

判決指出，陳男在新竹縣政府兒童保護擔任社工，負責安置少年的生活照護和心理輔導，並在2024年8至9月間，擔任受害少女小安(化名)的主責社工，趁機和小安發展為男女朋友關係。據查，陳男明知道小安剛滿14歲，仍在8月13日中午開著縣府公務車搭載小安，並在車內伸手摸小安屁股猥褻，又在同月19日，把公務車停在停車場，再度猥褻小安得逞。

同年9月間，陳男兩度騎機車、開車載小安到旅館發生關係，還將小安帶到某非營利機構公廁內發生性行為。此外，陳男還自拍洗澡和生殖器影像傳給小安，引誘她自拍裸照傳給他觀賞。

全案爆發後依法處理，縣府主張陳男對小安強制性交，不過因小安在桌曆9月13日這天寫有「戀（愛心符號）1個月」，另寫給陳男「希望你也能知道我其實也很（愛心符號）你的呦」、「笨蛋辛苦惹~愛你呦」等書信，不符合小安表示「我們當時不是男女朋友」等語，在小安的照片中，她也加上可愛小熊圖貼表情、或將手放在臉頰旁對鏡頭凝視、或用手摸著濕髮看著鏡頭，表情和姿態自然，法官因而認為兩人當時和情侶無異，無證據顯示陳男有強迫跡象。

法官認為，陳男身為公務員，本應守法並保護少年身心健全，卻為滿足性慾，讓身心處於發育階段的小安，在性意識方面受到不當對待，嚴重損害社工形象，審酌陳男犯後坦承犯行、因本案離婚，以及小安表示不願調解等情，依陳犯2個公務員假借職務上之機會，故意對14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪、3個犯公務員假借職務上之機會，故意對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、1個公務員假借職務上之機會，故意引誘少年自行拍攝性影像罪，共6罪，應執行4年2月徒刑。可上訴。

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