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獨／高雄校園亮刀私訊曝！爆料男童母還原中鋼父「假裝狀況外」

▲高雄市教育局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市教育局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄某國小疑似校園衝突案持續延燒，除了家長各自提出說法外，如今雙方家長間的對話截圖也跟著曝光。從內容來看，雙方家長並非完全沒有互動，其中爆料家長曾多次透過訊息向對方說明孩子在校內發生的衝突情況，包含老師曾主動聯繫、孩子有動手情形，以及若事件持續將循法律途徑處理等內容。

曝光對話顯示，W小姐曾在訊息中提到，老師曾主動告知中鋼父指其孩子有動手行為，還有課堂上情緒失控、疑似出言恐嚇等狀況，並認為自己孩子的學習、情緒與心理已受到影響；中鋼父則回覆「我小孩沒有動手打你兒子」，也提到「XX在學校，行為舉止應該不是被欺負的那一方吧？」顯示對整起事件有自己的判斷與立場，並不認同對方指控。

▲W小姐提供跟中鋼父的臉書訊息 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲W小姐提供跟中鋼父的臉書訊息 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲W小姐提供跟S父的臉書對話內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

W小姐提供對話證據，表示自己在發生亮刀事件之後，有要求跟中鋼父見面，是對方避不見面，後來連電話都不接，同時自己在學校跟校長、老師們的對話錄音當中，校方也提到對方要交給學校來處理，所以W小姐也很納悶，到底誰不出面，才會導致自己得要到安親班找S家長（中鋼父）。

W小姐強調，3月6日班親會時，丈夫與孩子都有到場，且「學校從來沒有通知我們要雙方家長見面談，校長明確表示，中鋼父要讓校方處理。檢視W小姐提供的錄音檔，的確聽見W小姐提到希望中鋼父出面，校長則回應「是叫學校處理，他們就像是你們看到的那樣，就是叫學校處理，要走這個程序嘛」。

▲W小姐提供跟中鋼父的臉書訊息 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲W小姐提供跟中鋼父的臉書訊息 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲W小姐提供跟S家長（中鋼父）的臉書對話內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲W小姐提供跟中鋼父的臉書訊息 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲W小姐提供跟S父的臉書對話內容 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實針對這起校園霸凌疑雲，校方28日出面表示，爆料者的孩子平時就常與其他同學發生衝突，遭點名的中鋼員工父親也反駁，指自己的孩子才是被欺負的一方，強調雙方彼此都有衝突，並非單方面霸凌。校方初步調查也指出，S姓男童確實曾因情緒失控，在科任教室座位上手持美工刀被制止，但當時衝突對象並非爆料者的孩子，且未對任何人做出攻擊或威脅。至於爆料者提到S童曾對她兒子嗆聲「你死定了」，校方則表示，這句話並非S童所講，而是現場其他同學加入爭執後，經孩子回家轉述，家長再把多起事件串連在一起。

從對話截圖、錄音內容以及校方說法交叉來看，至少可證明雙方家長之間確實有互動，校方對相關衝突也並非毫無掌握，只是對於事件是否構成霸凌、誰該負責，以及各項細節是否屬實，至今仍是各執一詞。

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