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社會 社會焦點 保障人權

苗栗拖吊車連撞3車！警方一度放行...看影片「懷疑毒駕」再追人

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市前（27）日發生3起碰撞、肇事逃逸交通事故。一名金姓拖吊車駕駛不慎碰撞路旁卸貨的小貨車，警方到場時金男神態正常、沒有酒味，雙方私下和解，依規放行；不料，有網友PO出金男難以站穩的精神狀態，警方今天清查發現案發約1小時，拖吊車接連3次撞車，不排除金男有毒駕嫌犯，正循線要帶回金男釐清案情。

▲拖吊車陸續碰撞貨車、轎車和保時捷跑車還肇事逃逸，警方根據影片懷疑駕駛涉嫌毒駕，正全力追緝中。（圖／記者楊永盛翻攝）

拖吊車陸續碰撞貨車、轎車和保時捷跑車還肇事逃逸，警方根據影片懷疑駕駛涉嫌毒駕，正全力追緝中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

有網友PO出1段影片，畫面中1名剛在頭份市中華路發生交通事故的男子，坐在路旁花台上，猛吸了一口電子煙，身形踉蹌、雙手撐地才勉強起身後，雙手再摸著廣告招牌，網友不禁質疑：可能吸食喪屍煙彈肇事。

▲頭份市發生拖吊車肇事逃逸事故，金姓駕駛事故後身形踉蹌，警方不排除有毒駕，正全力追查中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲頭份市發生拖吊車肇事逃逸事故，金姓駕駛事故後身形踉蹌，警方不排除有毒駕，正全力追查中。（圖／記者楊永盛翻攝）

頭份警分局今指出，27日14時許接獲頭份市中華路發生交通事故，現場為1輛拖吊車與路旁卸貨中的小貨車發生擦撞，金姓男子（28歲）駕駛拖吊車沿中華路由南往北方向直行，行經事故地點時，不慎擦撞停放在路旁、正在卸貨的小貨車。

警方說，到場後依規定完成車禍現場測繪與蒐證，現場和2部車都未發現違禁物，金男身上未聞到酒精味，對答正常，肇事駕駛同意私下和解，警方依規定放行。直到今天看到網友PO影片，警方比對相關資料，才發現金男在當天下午約1小時內，接連發生3起交通事故，後面2起還涉嫌肇事逃逸。

▲拖吊車陸續碰撞貨車、轎車和保時捷跑車還肇事逃逸，警方根據影片懷疑駕駛涉嫌毒駕，正全力追緝中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲拖吊車陸續碰撞貨車、轎車和保時捷跑車還肇事逃逸，警方根據影片懷疑駕駛涉嫌毒駕，正全力追緝中。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方指出，金男在中華路肇事後繼續往北行駛，先在建國路擦撞停放路旁轎車的照後鏡肇事逃逸，後來在八德一路倒車時，碰撞停在騎樓的保時捷跑車後同樣肇逃，車主事後報警追查。拖吊車行老闆受訪說，金姓男子臨時請來支援，可能第1次發生車禍，比較緊張，懷疑他可能是甲狀腺機能抗進發作，才會有身體抖動的情形。

▲拖吊車陸續碰撞貨車、轎車和保時捷跑車還肇事逃逸，警方根據影片懷疑駕駛涉嫌毒駕，正全力追緝中。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，今天查訪當事人及調閱相關影像資料，研判金姓駕駛疑有毒駕情形，目前由偵查隊查處中，將依相關規定辦理。

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