巨城捕捉野生329萬YTR！本尊曝：會在附近打工「可以找我玩」

▲YouTuber阿神。（圖／翻攝自阿神IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber阿神頻道擁有329萬訂閱，陪伴不少粉絲長大。就有網友在Threads表示，到新竹巨城逛街時，意外捕捉到「野生阿神」，激動直呼「我的童年完整了」，透露自己從國小追到現在，已經20歲、快21歲仍持續收看。更驚喜的是，阿神本人也現身留言，親曝之後會在巨城附近打工，歡迎大家在他上班時去找他玩。

原PO在Threads曬出和阿神的合照，開心寫下「出門遇到了阿神啊啊啊，我的童年完整了」，並表示自己從國小一路追到現在，真的超級無敵喜歡，也謝謝阿神治癒了整個童年。她還透露，當時她其實正在旁邊籃子裡挖吉伊卡哇娃娃，沒想到一抬頭就發現阿神本人，當場嚇到。

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阿神親曝「之後會在巨城附近打工」：可以找我玩

貼文一出引發熱論，許多人紛紛直呼羨慕，「我也國小看到現在，超愛阿神」、「從小看阿神長大，現在23了」、「阿神竟然出現在新竹，我竟然沒遇到」、「暈倒，阿神竟然在巨城」、「可惡啊，昨天太晚去。」「真的假的，我現在每次回新竹都要去一趟巨城了。」

更驚喜的是，阿神本人現身留言區，「我之後也會在巨城附近打工，大家可以在我上班來找我玩。」留言讓一票網友哭笑不得，「財富自由的在說些什麼鬼」、「打工（X），體驗社畜生活（O)」、「財富自由後的生活就是體驗人生」、「打工是一種興趣嗎？」「會幫忙整頓職場嗎？」