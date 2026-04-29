粿王「百萬不倫戀」時間線還原　列名閃兵蜘蛛網先噴50萬

▲粿粿王子認賠100萬元，請求不公開判決書，但法院未採納。（圖／翻攝自IG）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人「王子」邱勝翊不倫前啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳，遭范姜彥豐提告求償100萬元。如今粿王乾脆認賠，請求不公開判決書，希望避免更多露骨對話、證據被攤在陽光下，但法院未採納。屋漏偏逢連夜雨，王子演藝事業遭重挫、全面停工之際，又被抓到偽造病歷閃兵，形象一落千丈。本文一次整理事件時間軸、案件進度及3人現況。

不倫戀時間軸

2022年2月 范姜彥豐向粿粿求婚成功。當時粿粿已懷孕，因此退出中信兄弟啦啦隊、走入家庭。

2022年8月 兩人女兒出生，夫妻倆常在社群分享育兒日常，被外界視為演藝圈模範夫妻。

2025年3月 粿粿、范姜彥豐一起赴日滑雪，最後一次在社群合體。

▲粿粿、范姜彥豐最後一次社群合照。（圖／翻攝自IG）

2025年3月 粿粿與王子等友人月底赴美旅遊約2周，期間回訊變少，也鮮少提及女兒。

2025年4月 粿粿返台，態度出現變化，主動要求和范姜保持距離。自此後，粿粿天天睡醒就出門，夜不歸宿，也漸漸不願報備，讓范姜開始起疑。

▲粿粿王子赴美出遊。（圖／翻攝自IG）

2025年5月、6月 范姜彥豐從連動的iPad中，看到粿粿與王子私下露骨對話。他詢問粿粿是否出軌，但粿粿不知iPad被看過，對天發誓沒出軌。

2025年7月 范姜生日當天，粿粿未在社群上祝老公生日快樂，網友開始猜測兩人感情生變。

2025年8月 范姜多次在社群轉發「婚姻非人生全部」、「信任崩塌」等語錄，粿粿生日當天也未一同慶祝，而是獨自看電影。

2025年10月29日 范姜彥豐突襲上傳9分鐘長片，並標註粿粿、王子帳號，指控女方出軌，還試圖引導他簽下「放棄婚後財產同意書」。同日，王子發聲明道歉，承認與粿粿「超過了朋友間應有的界線」。

▲范姜發影片控訴女方出軌王子。（圖／翻攝自IG）

2025年11月1日 粿粿發布約17分鐘影片回應，承認婚內與王子有「踰矩行為」，並向范姜道歉，但否認與王子同居。同日，范姜發文反擊，稱粿粿從美國回來後就提離婚，他先尋求婚姻諮商，後來發現出軌證據才放棄挽回。

2025年11月1日 王子二度發聲明道歉，表示已親自向范姜鞠躬道歉、討論賠償，但因金額超過負荷（粿粿透露，起初為1600萬元，經協商降至1200萬元），希望分期付款。

2025年11月3日 王子所屬公司喜鵲娛樂宣布他無限期停工。

2026年2月21日 粿王雙雙消失4個月後，在大年初六這天首度合體現身，參與大溪廣澤宮的開工團拜。

2026年4月1日 新北地檢署針對閃兵案搜索王子租屋處，並將人拘捕回警局問訊。王子供認，曾花33萬元委託閃兵集團，偽造高血壓病歷逃兵。檢方諭知50萬元交保。

▼王子也卷入由王大陸引爆的演藝圈閃兵案。（AI協作圖／記者柯沛辰、葉國吏製作，經編輯審核）

2026年4月14日 士林地院開庭審理粿王不倫案。范姜親自出庭，粿粿與王子則委由律師出庭應訴。庭上，范姜主張掌握兩人擁吻照片、通訊對話等證據；粿王律師表示不爭辯，全數認賠100萬元賠償金，請求判決書不公開，但范姜方不同意。

當天，范姜被媒體問到王子閃兵一事，表示一直以來都知道，「但這不是今天的重點，也不用多做討論。」

2026年4月28日 士林地院判決，粿粿、王子應連帶給付范姜100萬元。判決書部分，考量司法公開原則與婚姻、親密互動隱私的平衡，不採納被告請求，而是改以遮隱當事人姓名、刪減敏感對話細節方式公開。

▲粿王「不倫戀時間軸」一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

粿王為何乾脆認賠百萬？

律師林智群分析，粿王2人都認錯，「基本上就是投降」，但此舉並非單純為了金額，重點是「不希望太多不堪對話或證據出現在判決書裡面」。

過去，不少侵害配偶權判決書中，常出現露骨對話和細節描寫，有時「比情色小說還精彩」，最終落得社會性死亡的下場，所以粿王乾脆認賠，目的是避免判決書揭露更多曖昧對話或不堪內容。

林智群指出，從法官角度來看，既然被告已全部投降，對於原告主張都沒意見，判決書自然不需要把原告所提的證據逐一寫在判決理由裡，「所以這個判決內容可能會很乾淨很簡單」，與外界預期有落差。

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判決書出爐了嗎？

由於范姜律師在庭審時出示關鍵證據，包括粿粿私下稱王子為「殿下」，還有兩人擁吻的親密照。消息曝光後，不少網友都敲碗想一睹判決書內容，在社群急問「關鍵字要打什麼才查得到」，引發詢問潮。

對此，范姜律師蔡鈞如也親自回應網友，「完整判決書還沒上網（律師本人路過），謝謝您的關心。」

▲范姜律師蔡鈞如親自回應敲碗網友。（圖／翻攝自Threads）

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粿王范姜三人現況

粿粿處於停工狀態，過往業配、通告歸零，今年3月曾被目擊回歸全職媽媽，親自接送愛女粿醬。王子去年風光奪下金鐘獎，原先主持、業配一夕失去，演藝工作全面停擺，又涉及逃兵被拘提，以50萬元交保。反觀范姜彥豐接下新代言、拍劇，事業更上一層樓，與粿王形成鮮明對比。

值得一提的是，隨著粿王雙雙轉趨低調，外界本以為2人關係會因官司、輿論壓力而結束，沒想到兩人反倒不離不棄，在大年初六被目擊一同參與桃園大溪廣澤宮開工團拜，向文昌帝君擲筊問事，大約停留了3小時才離開。

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▼王子與粿粿現身團拜。（圖／翻攝自大溪鳳山寺廣澤宮臉書，下同）