國一自小客撞大貨車後起火！駕駛疑恍神肇禍...一度回堵3公里

▲國一桃園南崁段南向出口匝道路段今天清晨發生自小客車碰撞大貨車，警消到場處理。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南向桃園南崁出口匝道路段今（29）日上午發生自小客車碰撞大貨車事故，自小客車碰撞後車頭隨即起火燃燒，陳姓駕駛立即下車閃避，警消據報後迅速抵達現場，將自小客車駕駛陳姓男子送醫救治，現場封閉外側車道處理，於上午7時41分許排除，後方回堵約3公里，初判為駕駛疑恍神肇禍，但真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國一桃園南崁段南向出口匝道路段今天上午發生自小客車碰撞大貨車事故，警方到場處理。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，大隊勤務指揮中心於今天上午6時54分接獲通報，國一南向48.6公里桃園南崁出口匝道路段發生2車碰撞事故，其中自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園119派消防車救護車協助，警消迅速抵達現場，將自小客車陳姓駕駛送醫救治。

▲國一桃園南崁段南向出口匝道路段今天上午發生自小客車碰撞大貨車事故，大貨車後方被撞擊。（圖／國道一隊提供）

國道一隊表示，30歲陳姓男子駕駛自小客車，行經南向48.6公里桃園南崁出口匝道路段時，疑因恍神碰撞前方由51歲林姓男子駕駛的大貨車後方，導致車頭處起火燃燒，陳男立即下車避難，但腿部擦挫傷被警消送往桃園敏盛醫院就醫，員警對2名駕駛實施酒測，酒測值均為零。

▲國一桃園南崁段南向出口匝道路段今天上午發生自小客車碰撞大貨車事故，警消撲滅火勢後車頭幾乎全毀。（圖／國道一隊提供）

國道一隊封閉外側車道處理，因正值上班尖峰，後方回堵約3公里，事故現場於上午7時41分排除，通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，駕駛或座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。