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大陸 大陸焦點 特派現場

呂禮詩部分言論被斷章取義？　國台辦斥民進黨修法「台獨專制」

▲▼退役艦長呂禮詩登共艦喊「祖國強大」　陸委會：將研究是否違法。（圖／翻攝中新網）

▲退役艦長呂禮詩登共艦說「祖國強大」，陸委會：將研究是否違法。（圖／翻攝中新網）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣海軍退役少校呂禮詩赴青島參加解放軍海軍開放日，遭到民進黨批評並擬修法砍其退休金，但其部分言論遭到「斷章取義」，並非渲染影射台海開戰。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日首先指出，「台胞的感言表達了真摯的民族情懷」，接著痛批民進黨當局罔顧事實、侵犯言論自由，大搞「台獨專制」，「多行不義必自斃」。

大陸國務院台辦今29日舉行例行新聞發布會。記者提問，「關於海軍退役少校前艦長呂禮詩上周赴青島參加解放軍海軍開放日並且登艦參觀。綠營指責他在接受陸媒採訪時極盡吹捧，陸委會與退撫會也接連批評，國防部長顧立雄27日更表示已送出修法草案，將修法懲戒對象從少將下修至少校。據現場採訪，呂禮詩當時是在談『荷莫茲海峽被封鎖，解放軍海軍準備好了』，卻被斷章取義誤導為影射台海開戰。請問發言人對此有何評論？」

發言人陳斌華表示，今年4月23日是人民海軍成立77週年紀念日，海軍在山東青島面向公眾開放6艘艦艇，許多台灣同胞參加了開放活動，登上軍艦與海軍官兵交流，現場感受到人民海軍的強大實力和優良作風。

陳斌華指出，「人民海軍的使命是保家衛國，保衛人民自然也包括台灣同胞。台胞的感言，表達了真摯的民族情懷，獲得兩岸同胞紛紛點讚。」

他又說，兩岸同胞同文同種，休戚與共，理應堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣、骨氣、底氣。」

針對民進黨當局的反應，陳斌華嚴厲批評，「民進黨當局罔顧事實，侵犯言論自由，打壓參與兩岸交流、敢於仗義執言的人士，大搞綠色恐怖、台獨專制。多行不義必自斃。」

大陸解放軍海軍在青島舉行大規模開放日活動，展現包含055型驅逐艦在內的多項現代化裝備。海軍退役少校、前艦長呂禮詩受邀參觀後，在受訪時針對當前因美伊戰事導致「荷莫茲海峽」可能遭封鎖的能源危機發表評論，稱讚解放軍海軍在遠洋護航與維護能源通道安全上「準備好了」。

呂禮詩登上共軍驅逐艦「烏魯木齊號」參觀時指出「祖國強大也就代表台灣的安全」等言論，在台灣引發軒然大波。針對我國防部、陸委會提出修法，國民黨立委賴士葆昨28日表示這是言論自由，「覺得太OVER了」、「取消他的退休俸違反信賴保護原則」。

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