台鐵建置第3代行車監控系統　可自動規劃路徑、整合邊坡告警

▲台鐵董事長鄭光遠（右）與日本信號公司社長後藤隆一（左）進行簽約儀式。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台鐵中央行車監控系統（CTC）已使用20年，台鐵公司今宣布耗資39.5億元建置「第3代中央行車監控系統（CTC 3.0）」，不僅可自動規劃最佳路徑，也能整合邊坡告警、落石告警、平交道告警系統，預計118年建置完成。

台鐵「第3代中央行車監控系統（CTC 3.0）」將由日本信號公司（Nippon Signal）攜手亞力電機、華電聯網共同打造。今由台鐵公司董事長鄭光遠與日本信號公司社長後藤隆一進行簽約儀式。

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鄭光遠表示，現行每日環島路網列車運行逾1,000列次，中央行車監控系統（CTC）為確保列車安全與有序運轉的核心系統，但現行系統已服役超過20年，設備老舊且功能逐漸不敷現代化調度需求，因此推動「CTC 3.0」建置計畫，希望提升行車安全與營運效能。

交通部政務次長伍勝園出席表示，CTC 3.0是我國軌道運輸向數位轉型及智慧安全運輸的重要一步，台鐵每天有1000列次運行，CTC系統就是運轉的腦袋，但該系統已經20年，功能有待提升，因此投入39.5億元汰換設備，並引入符合國際標準的開放式結構，未來能導入邊坡落石告警、平交道告警系統，提升調度員情境感知，提升事件處理效率。

伍勝園也說，建置過程中要拜託日本信號公司、亞力電機及華電聯網，希望能更落實軌道本土化，包括技術、設備及產業等。

台鐵說明，CTC 3.0導入智慧化自動進路設定，可依據列車時刻表、列車優先等級、路線占用情況及電力供應情形，自動規劃最佳路徑，提升路徑規劃效率，減輕調度員負擔，讓列車運轉更精準。

在提升情境感知方面，台鐵表示，CTC 3.0將結合台鐵雲平台，透過數位整合，將邊坡告警、落石告警、平交道告警及月台監視等即時資訊整合至行控中心，使車輛控制員能在第一時間掌握現場狀況，縮短緊急應變時間。