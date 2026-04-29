69所大學宿舍仍有宵禁　學團喊廢除：成年人被當小孩管

▲台學聯與立委共同呼籲，全面解除大專校院宿舍宵禁。（圖／台學聯提供）

記者許敏溶／台北報導

根據台灣學生聯合會統計，國內目前仍有69所大專院校宿舍保有宵禁制度，其中私立大專有宵禁比例高達67.4%，公立大專僅14.9%。台學聯與立委今日召開記者會，呼籲教育部應要求各大專院校，檢討並廢除現有宿舍宵禁制度，研擬列入校評指標。

所謂「宿舍宵禁」，是指學校透過點名制度、定時鎖門、只進不出等規定，規範學生必須在特定時間內返回宿舍，後果則包含通知家長、申誡、記點、退宿等。台學聯今天與立委吳思瑤、葛如鈞等人共同召開「宵禁Too old，鬆綁 Let's go」記者會，呼籲全面解除大專校院宿舍宵禁。

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台學聯學權委主委黃莨騰表示，目前仍有69所大專校院對已成年的大學生實施宿舍宵禁，其中私校就高達67所，占全台所有大專校院的67.4%，公立大專則是14.9%，而宵禁讓學生失去自我管理機會，私校作法有如代理家長，控制已成年的大學生，幼體化學生。

台學聯理事長陳昱仁指出，許多學校雖然有打工晚歸申請單，但宿舍宵禁限制，讓需要課後工讀學生不得不校外賃居，負擔更高昂房租，且為了趕在宵禁前返回宿舍，提高交通事故風險；宵禁也影響學生要進行的社團活動或專題，連買宵夜也受到限制。

中原大學學生會會長施宥烽認為，目前宿舍晚點名流於形式，停留於傳統管理思維，忽略大學生應具備的自主管理能力，且將點名與扣點、退宿等懲處連結，恐影響學生基本權益，也違反比例原則。

立委吳思瑤表示，政府10年投入83億元推動大學新宿舍運動，已有102間大學參與，宿舍硬體全面提升，但管理思維卻還停在30年前，令人無法接受。立委葛如鈞強調，宿舍宵禁是「不合時、不合理、不公平，也不安全」做法，真的很荒謬，制度應該回頭思考如何培養「自我負責、自主思考」的現代公民，而非善於服從的學生。

台學聯與立委共同呼籲，教育部不應再以「大學自治」為由推諉，應立即明確要求各大專院校檢討現有宿舍宵禁制度，廢除不合時宜的宵禁政策，並研擬列入校評指標。同時呼籲仍保有宵禁制度的大專院校，廢除不合理的宵禁規定，積極與學生溝通，共同維護學生權益。