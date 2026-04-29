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台灣團甘肅事故　國台辦表哀悼慰問：採取措施維護台胞權益

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20260429（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台灣旅行團24日在甘肅省甘加秘境景區發生車輛翻覆意外，造成1死12傷。大陸國台辦今（29）日公開表達哀悼和慰問，並強調大陸歷來高度重視保護台胞生命財產安全，採取確實有效措施，維護台胞正當權益。「過去如此，將來也會如此。」

此案為喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川黃龍九寨溝等地旅遊，於4月24日下午搭乘甘肅甘南州甘加秘境景區遊園車時，車上15名旅客（含1名領隊）發生翻車意外，造成1人死亡及12人受傷。團員當中，苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所巡佐兼所長潘韋頌及妻子受傷，妻舅搶救後仍不幸身亡。

當地台商指出，死者大體已經火化，家屬已搭機返台。據了解，返台的四人當中，其中兩人是死者家屬，另兩人也是親戚、同團團員。受傷的潘韋頌目前繼續留在當地進行治療，其餘團員將繼續走完剩下行程，預計於5月1日返台。

對於本次事件第一時間的對台通報狀況，大陸國台辦發言人陳斌華於例行記者會上表示，眾所周知，由於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，兩岸兩會溝通機制早已停擺，希望民進黨當局停止在這個問題上欺騙台灣民眾。

陳斌華接著指出，對於台胞在甘肅發生的這起交通意外事故，國台辦和甘肅省各級政府第一時間啟動應急機制，全力為受傷台胞提供醫療救助，啟動旅遊意外險理賠程序，並協助家屬處理善後事宜。

「我們對不幸身亡的台胞表示哀悼，對其家屬和受傷台胞表示慰問」，陳斌華說，希望兩岸旅遊交流能盡快恢復，安全有序開展。他呼籲，民進黨當局應盡快取消禁團令等不得人心的禁限措施，為恢復兩岸正常旅遊交流創造有利條件。

陳斌華最後強調，「台灣同胞是我們的家人、親人，大陸方面歷來高度重視保護台胞生命財產安全，採取確實有效措施，維護台胞正當權益。過去如此，將來也會如此。」

《東森新媒體ETtoday》追問，兩岸是否應考慮恢復既有溝通機制或建立新的溝通管道，讓兩岸有關單位未來可以更順利地協助或處理類似的緊急狀況？

對此，陳斌華僅表示，在民進黨的禁團令、橙色警示等禁止限制措施之前，台灣同胞到大陸旅遊已經開展了很多年，總體也都是非常地順利平順，兩岸的旅遊業界之間也一直有非常暢通的渠道（管道），包括在意外事故發生後的緊急協處渠道，都是運行地卓有成效，也得到兩岸同胞的認可。

另有媒體詢問該起事故的初步調查結果，陳斌華回應，交通安全事故發生後，甘肅省有關方面都高度重視，全力救治受傷的台胞。目前絕大部分傷員都已經出院，擬於近期返台，有關方面也積極協助不幸亡故的台胞的家屬處理善後，目前家屬已經返回台灣。關於事故的原因，有關部門正在進一步調查中，有調查結論會即時對外公布。

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