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引導青春不迷途　台東縣警察局少年隊電台宣導

▲台東少年隊上電台談法治，剖析偏差行為。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東少年隊上電台談法治，剖析偏差行為。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為加強青少年法治觀念並守護校園安全，台東縣警察局少年警察隊隊長侯善容日前受邀參與 教育廣播電台 專訪，針對少年法律定義、觸法責任、常見偏差行為及台東縣整體趨勢進行解析，透過空中傳聲，向家長與教育工作者傳遞預防觀念，攜手建構社會安全網。

節目中，侯善容首先釐清法律界線。依據 少年事件處理法 規定，少年係指12歲以上未滿18歲之人。相關制度強調「輔導與保護」優於處罰，透過制度協助偏差行為少年導正方向。處置方式分為保護處分與刑事處分兩大類，前者包含訓誡、假日生活輔導、保護管束、安置輔導及感化教育；後者則適用於情節重大案件，例如觸犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且已滿14歲者，仍可能移送檢察官偵辦。

在家長責任部分，侯善容指出，雖然少年觸法不直接涉及家長刑責，但若經法院認定父母疏於管教，依法律規定仍可能被要求接受親職教育，若拒絕配合，將面臨罰鍰，甚至公告姓名。

針對常見偏差行為，侯善容分析，除吸菸、飲酒、出入不當場所外，近年更常見少年涉及詐騙集團車手、人頭帳戶、電子煙與毒品接觸、網路霸凌、私密影像散布及聚眾鬥毆等情形。根據統計，台東縣少年偏差行為以傷害案件居多，多因情緒衝突導致肢體衝突；其次為詐欺案件，常見青少年遭「高薪、無案底」話術吸收利用。

侯善容強調，法律僅是最後一道防線，家庭關懷才是預防關鍵。建議家長平時應多留意孩子的交友狀況、手機使用情形及不明金流來源，在異常出現時及早介入。未來少年隊也將持續與學校合作，深化法治教育，共同打造更安全、健康的成長環境。

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