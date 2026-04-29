帛琉高規格接待卻落空！藍委為黨團大會放鳥友邦　綠黨團：不禮貌

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院外交及國防委員會原訂今（29日）安排赴友邦帛琉考察，但藍委黃仁、黃建賓等卻因為國民黨團要開會討論軍購案而臨時喊卡，引發浪費預算與對友邦不尊重、傷害台灣形象的質疑。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，相信帛琉政府已做完善接待準備，臨時取消對邦交國其實都不夠禮貌了，無法理解是基於內部理由喊卡，國民黨平時預算砍的狠，卻突然取消考察，浪費公帑、民脂民膏。

立法院外交及國防委員會原訂今（29日）安排赴友邦帛琉考察，但國民黨立委黃仁、黃建賓等卻因黨團要召開黨團大會討論軍購案而臨時喊卡，改為北部地區考察。

《TVBS新聞網》報導指出，由於機票、飯店都已訂妥，1人花費約20幾萬，突然取消不去，不但外交部同仁辛苦安排白費，費用也全付諸流水，且帛琉方甚至高規格安排總統惠恕仁接見，突然喊卡恐影響我國際形象。黃仁則稱，一開始規劃考察時，外交部說是帛琉副總統歐宜樓會接見，今天才改變總統接待，質疑遭放大炒作。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜今召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，既然決定出國考察，原行程也都排定，相信帛琉政府已做完善接待準備，臨時取消對邦交國其實都不夠禮貌了。

莊瑞雄指出，如果理由正當又充分，當然社會大眾會諒解，「但是我們沒有辦法理解的是，為什麼是基於內部的一個理由突然去喊卡了？」旅館、機票等費用就都泡湯、付諸流水，如果這筆錢是從自己口袋掏出來的話，「我相信他們做的決定的考量又會有所不同」。

莊瑞雄說明，國會各委員會到國外去考察，例子當然多有所，但也都不是常態，因為花費比較多，但國民黨在各委員會對政府部門的預算監督，砍的時候很狠，嘴巴講要監督、不浪費，但突然取消（考察），把公帑、民脂民膏浪費掉，這就有點可惜，理由也非常薄弱，只因自己政黨要甲動。

莊瑞雄說，「每個禮拜我看各個政黨幾乎都會有所甲動」，這種重大行程只因這個小理由就取消，其實不成比例，做這樣的決定更凸顯國民黨對預算的監督是嘴巴講一套，做的又是一套，有點可惜。