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花蓮分署拍賣買氣旺！民眾環島搶標2貨車　挖土機下次減價50%

▲▼拍賣會現場吸引超過50位民眾到場競標，有的甚至遠從中、南部前來搶購，氣氛十分熱絡。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲拍賣會現場吸引超過50位民眾到場競標，有的甚至遠從中、南部前來搶購，氣氛十分熱絡。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署28日上午於農業部林業及自然保育署花蓮分署南華工作站舉辦檢察機關囑託變價拍賣會，現場吸引超過50位民眾到場競標，有的甚至遠從新北、台中、彰化、台南等地前來搶購，氣氛十分熱絡。經過一番激烈喊價後，其中2輛貨車分別以新台幣38萬元及15萬5,000元拍定，成果相當豐碩。

▲▼拍賣會現場吸引超過50位民眾到場競標，有的甚至遠從中、南部前來搶購，氣氛十分熱絡。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署表示，本次拍賣標的為花蓮地方檢察署偵辦廢棄物清理法等案所查扣3輛貨車及1台挖土機，為提升民眾應買意願，花蓮分署首度運用無人機進行動產空拍行銷，讓民眾於拍賣前即能掌握標的整體現況，因而吸引大量民眾到場競標。

▲▼拍賣會現場吸引超過50位民眾到場競標，有的甚至遠從中、南部前來搶購，氣氛十分熱絡。（圖／花蓮分署提供，下同）

拍賣成果也相當亮眼，其中一輛2010年出廠的自用小貨車，由來自台中的紀先生以38萬元得標，另一輛2000年出廠自用小貨車，則由彰化黃先生以15萬5000元得標，兩位環島來到花蓮的民眾可說是勢在必得。

▲▼拍賣會現場吸引超過50位民眾到場競標，有的甚至遠從中、南部前來搶購，氣氛十分熱絡。（圖／花蓮分署提供，下同）

另1輛貨車及挖土機本次雖未拍定，後續將依法進行減價拍賣，由於下一次只要出價達底價五成就有機會得標，有興趣的民眾千萬不可錯過。

下一拍拍賣公告及最新資訊，請隨時關注行政執行署拍賣公告查詢系統或該分署臉書粉絲專頁訊息，以掌握第一手投標機會（https://gov.tw/i8B）。
 

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