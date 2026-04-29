「川習會」台灣當籌碼？　國台辦稱「自家事」籲美：妥處涉台問題

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對國民黨主席鄭麗文即將於6月訪美，並提出「台灣不應在大國博弈中二選一」及對「川習會」涉台表述的預測，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日表示，兩岸的事是家裡事，應由家裡人商量著辦。他強調，兩岸中國人有智慧解決自己的問題，並敦促美方恪守一個中國原則，「妥處」涉台問題。

大陸國務院台辦今29日舉行例行新聞發布會。有記者提問，「國民黨主席鄭麗文即將在6月訪問美國，日前受訪時說，台灣不應陷入在大陸跟美國之間選一個的錯誤邏輯，真正重要的是爭取更多支持。鄭麗文並提到5月即將到來的川習會，認為美方幕僚會擔心川普有出格表述，甚至可能提到支持和平統一。請問發言人對此有何評論？」

發言人陳斌華回應，「兩岸同胞都是中國人，是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。兩岸中國人完全有智慧，有能力解決好自己的事情，守護好建設好自己的家園。」

陳斌華強調，「台灣問題純屬中國內政，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，『妥處』涉台問題。」

美國總統川普預計5月14、15訪華，「川習會」進入倒數階段，台灣各界對於中美可能達成的新共識感到不安與焦慮。國民黨主席鄭麗文在4月10日「鄭習會」取得初步成果後，計畫於6月訪美，提出會向華府傳遞國民黨「親美、和陸、友日」的平衡戰略。

鄭麗文也再次說明「鄭習會」所傳達的和平訊息，提出一條符合兩岸和平、區域穩定與美國利益的新路線。她強調，台灣不應陷入「在大陸跟美國之間選一個」的錯誤邏輯，應該要爭取更多支持、創造更多空間才是當務之急，不能讓台灣只是大國博弈下的2選1的籌碼。

另外，不少中外媒體開始炒作川普可能在訪華期間把台灣當籌碼，美方長期以來「不支持台獨」轉變為更具實質性的「反對台獨」的立場，甚至是對「和平統一」表態，成為外界高度關注的敏感紅線話題。