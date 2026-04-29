慈院健康管家APP再升級！3大新功能優化流程　手機一站式完成

▲副院長吳彬安表示，「慈濟智能健康管家APP」從門診掛號、繳費到住院與檢查安排，都能透過手機一站式完成。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

醫院看診還在長時間等待嗎？花蓮慈濟醫院為提升民眾就醫便利性，於4月28日至30日一連三天舉辦「慈濟智能健康管家APP」推廣活動，邀請民眾現場體驗升級後的智慧醫療服務。今年APP再度優化，有三大新功能，包括「住院預約與報到」、「影像檢查自主排程」以及「開放外籍人士申請使用」，減少等候時間，同時降低醫療人員負擔，讓就醫流程更加順暢有效率！

副院長吳彬安表示，「慈濟智能健康管家APP」目前使用人數已突破一萬兩千人，未來目標是達成五萬人次下載。這次升級的重點在於持續優化使用體驗，讓民眾從門診掛號、繳費到住院與檢查安排，都能透過手機一站式完成，甚至連住院的房型也能在APP內直接選擇，減少在醫院等待與奔波的時間，把時間留給更重要的照護與生活。

花蓮地形狹長，部分地區民眾往返醫院需耗費長時間交通，花蓮慈院始終以「無圍牆醫院」為目標，利用科技縮短距離。這次新增的住院預約與報到功能，民眾可以直接透過手機完成申請與手續，免去至住院中心排隊等候；同時加入住院通知的機制，讓病人和家屬都能清楚掌握住院時間，不用擔心會錯過。此外，考量到外籍人士逐年增加，這次也開放外籍人士註冊，共享花蓮慈院的智慧醫療資源。並且在兼顧資安的前提下，搭配原有的實名制驗證機制與多元登入方式，民眾也能擁有更便利也更安全的使用體驗。而APP新增的「影像檢查自主排程」功能，民眾在門診後若需要安排電腦斷層（CT）或核磁共振（MRI）等服務，可以直接在APP上完成預約，不用再去櫃檯排隊，不僅節省等待時間，也讓醫護人員在人力配置上更加彈性。

▲醫事服務組副組長張家琪表示，透過優化數位工具，讓醫療服務不再受限於時間與空間，減輕民眾就醫負擔，也協助醫療團隊提升服務品質。

現場活動吸引不少民眾參與體驗，限量100份精美健康祝福禮不到一個小時即兌換完畢。回診的游女士分享，過去看診常常需要花很多時間等待，曾經最久等過三個小時。如今透過APP可以即時掌握看診與檢查進度，「快到號時再回來就好，不用一直坐著等，還可以先去辦其他的事，真的方便很多！」

慈濟智能健康管家APP整合多項就醫功能，包含行動掛號、人形圖輔助選擇門診科別、主訴預填、歷史紀錄查詢、個人化行事曆提醒與親屬名單管理，還支援「醫指付」行動繳費，無論門診或住院病人皆可一指完成付款。慢性病患者也可以預約領藥時間，直接至藥局領取，節省候藥時間。同時，APP也提供包括病歷、診斷書副本、收據及影像資料等線上申請，並支援簽署同意書，讓民眾在手機上就能完成申請流程，只需要通過線上驗證與審核後證明為本人，就能讓醫療資訊隨身帶著走！

醫事室醫事服務組副組長張家琪表示，透過持續優化數位工具，期望讓醫療服務不再受限於時間與空間，減輕民眾就醫負擔，也協助醫療團隊提升服務品質。快閃活動現場有專人協助民眾下載體驗，許多首次接觸這APP的長者在團隊的幫忙下順利完成註冊，活動將持續至4月30日止，歡迎民眾把握機會親自體驗智慧醫療帶來的便利！

