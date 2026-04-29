高雄女「酒瓶爆頭」店員！法官3度放人還命：每週去找檢察官報到

▲高雄超商驚傳攻擊案！女店員遭酒瓶砸破頭血流滿地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄60歲李姓女子有多次傷害前科，今年2月更因喝醉，突然拿酒瓶「爆頭」超商28歲女店員，高雄地檢署依傷害罪起訴後，李女一路遭羈押。未料移審到高雄地院後，法官卻裁定停押，檢察官不服連續提起2次抗告，法官仍不押人，昨更做出「奇特裁定」，要求李女每週三到地檢署找「承辦張姓檢察官」報到，讓檢方全體炸鍋。

▲高雄超商女店員遭酒瓶砸破頭血流滿地送醫，動手女子遭逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，動手的李姓女子過去曾有多次隨機傷人前科，今年2月從屏東到高雄找朋友時，再度因酒醉，突然抓狂使用玻璃瓶攻擊28歲超商女店員，造成潘女頭部受傷，血流滿地，畫面相當驚悚。

李女後經檢方依傷害、毀損等罪羈押後起訴，檢方認為，李女過去曾有多次通緝紀錄，且自陳獨居、無工作，與親友均無密切聯繫，社會牽絆力薄弱；加上她聲稱經濟能力無法負擔手機費用，無法提供聯絡電話，足認有逃亡之虞，向法院請求羈押。

不過，高雄地院裁定停止羈押，雖經檢察官兩度抗告成功、高院兩度撤銷發回，但高雄地院審理後，法官仍鐵了心裁定准予停止羈押，認為雖然羈押原因依然存在，但考量李女已表示了解日後應針對精神狀況固定就診治療，且歷經偵查及審理程序、執行羈押至今，應已能知所警惕，准予停押，但限制其住居。

昨日最新裁定出爐，法官甚至直接要求李女必須自115年5月1日起，於每星期三（國定假日除外）下午2時30分，準時向地檢署「承辦張姓檢察官」報到。裁定一出讓檢方全體炸鍋，質疑該法官根本「公報私仇」。