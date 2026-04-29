　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄女「酒瓶爆頭」店員！法官3度放人還命：每週去找檢察官報到

▲▼快訊／高雄超商驚傳攻擊案！女店員遭酒瓶砸破頭血流滿地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄超商驚傳攻擊案！女店員遭酒瓶砸破頭血流滿地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄60歲李姓女子有多次傷害前科，今年2月更因喝醉，突然拿酒瓶「爆頭」超商28歲女店員，高雄地檢署依傷害罪起訴後，李女一路遭羈押。未料移審到高雄地院後，法官卻裁定停押，檢察官不服連續提起2次抗告，法官仍不押人，昨更做出「奇特裁定」，要求李女每週三到地檢署找「承辦張姓檢察官」報到，讓檢方全體炸鍋。

▲▼快訊／高雄超商驚傳攻擊案！女店員遭酒瓶砸破頭血流滿地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄超商女店員遭酒瓶砸破頭血流滿地送醫，動手女子遭逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，動手的李姓女子過去曾有多次隨機傷人前科，今年2月從屏東到高雄找朋友時，再度因酒醉，突然抓狂使用玻璃瓶攻擊28歲超商女店員，造成潘女頭部受傷，血流滿地，畫面相當驚悚。

李女後經檢方依傷害、毀損等罪羈押後起訴，檢方認為，李女過去曾有多次通緝紀錄，且自陳獨居、無工作，與親友均無密切聯繫，社會牽絆力薄弱；加上她聲稱經濟能力無法負擔手機費用，無法提供聯絡電話，足認有逃亡之虞，向法院請求羈押。

不過，高雄地院裁定停止羈押，雖經檢察官兩度抗告成功、高院兩度撤銷發回，但高雄地院審理後，法官仍鐵了心裁定准予停止羈押，認為雖然羈押原因依然存在，但考量李女已表示了解日後應針對精神狀況固定就診治療，且歷經偵查及審理程序、執行羈押至今，應已能知所警惕，准予停押，但限制其住居。

昨日最新裁定出爐，法官甚至直接要求李女必須自115年5月1日起，於每星期三（國定假日除外）下午2時30分，準時向地檢署「承辦張姓檢察官」報到。裁定一出讓檢方全體炸鍋，質疑該法官根本「公報私仇」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／關鍵錄音曝光！小學生亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們
公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注
爆1折出清「MacBook只要1000元」！燦坤急發聲明
鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控：黨團幹部快崩潰
女大生撞女警致死「只看車損」　親友心痛：還我未來大嫂
公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實
「嵐」大野智爆禁忌之愛！　女遭逼簽「分手退圈書」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為1500元索命！高雄男凌晨持水果刀討債　友遭刺頸倒血泊不治

粿王「百萬不倫戀」時間線還原　列名閃兵蜘蛛網先噴50萬

獨／關鍵錄音曝光！高雄校園亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們

已婚社工是狼！旅館、公廁激戰少女還誘拍裸照　判4年2月

108kg男揍飛護理師判6月　動手理由「跟我老婆講話太大聲」

苗栗拖吊車連撞3車！警方一度放行...看影片「懷疑毒駕」再追人

國一自小客撞大貨車後起火！駕駛疑恍神肇禍...一度回堵3公里

高雄女「酒瓶爆頭」店員！法官3度放人還命：每週去找檢察官報到

台74線17根鋼條沿路掉！3車慘遭爆胎...拖板車駕駛最高罰6千

屏東麟洛街頭淪靶場！鋼珠彈隨機亂射　小客車路過被打爆玻璃

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

為1500元索命！高雄男凌晨持水果刀討債　友遭刺頸倒血泊不治

粿王「百萬不倫戀」時間線還原　列名閃兵蜘蛛網先噴50萬

獨／關鍵錄音曝光！高雄校園亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們

已婚社工是狼！旅館、公廁激戰少女還誘拍裸照　判4年2月

108kg男揍飛護理師判6月　動手理由「跟我老婆講話太大聲」

苗栗拖吊車連撞3車！警方一度放行...看影片「懷疑毒駕」再追人

國一自小客撞大貨車後起火！駕駛疑恍神肇禍...一度回堵3公里

高雄女「酒瓶爆頭」店員！法官3度放人還命：每週去找檢察官報到

台74線17根鋼條沿路掉！3車慘遭爆胎...拖板車駕駛最高罰6千

屏東麟洛街頭淪靶場！鋼珠彈隨機亂射　小客車路過被打爆玻璃

台中5年出生率慘跌3成！　內行解密：每8個幼兒有1個住北屯

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

啦啦隊女神0050抱10年賺翻！「無腦買入」報酬率飆330%　揭密投資心法

史上首部爆紅AI劇下架！《菩提臨世》打敗真人卻消失　平台回應了

哈佛研究「上午補眠」死亡風險飆1.3倍！　醫教3招護腦排毒

頻傳分手李鐘碩！IU曝感情觀　邊佑錫笑「愛要表達出來」

社會熱門新聞

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警回應了

即／高雄驚爆兇殺！　男遭水果刀割喉慘死

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

4歲兒開窗墜樓亡　新北夫婦相擁痛哭

昨晚送貨到新竹…24歲貨車駕駛「撞護欄翻車」！燒成焦屍亡

更多熱門

相關新聞

全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

115年全國中等學校運動會游泳賽事項目在高雄舉行，鑑於高雄福誠高中過去有志工支援經驗，今年大會仍徵求學生擔任場地助理。不過有家長控訴，其就讀國中部孩子在支援5天期間，天天凌晨5點多就要起床梳洗，最晚7點30分才結束，沒想到事後卻被告知未滿16歲不能領薪水，最後只領到600元現金、400元禮券，而高中部學長姐卻領到5000元現金，讓媽媽怒批「讓孩子超廉價童工，你們良心何在！」校方表示經向嘉義縣政府反應後，對方已同意補足同等酬勞。

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照

男酒駕拒測竟「碰瓷」！故意撞警車、伸腳給車輾

男酒駕拒測竟「碰瓷」！故意撞警車、伸腳給車輾

昨晚送貨到新竹…24歲貨車駕駛「撞護欄翻車」！燒成焦屍亡

昨晚送貨到新竹…24歲貨車駕駛「撞護欄翻車」！燒成焦屍亡

中鋼父反控兒被霸凌！受害童媽媽：將公開證據

中鋼父反控兒被霸凌！受害童媽媽：將公開證據

關鍵字：

高雄攻擊案酒瓶砸頭法院裁定檢察官

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面