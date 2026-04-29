台鐵董座親回北車商場招標爭議　廠商今可提出異議

▲台鐵公司董事長鄭光遠（右）。（圖／記者周湘芸攝）



記者周湘芸／台北報導

台北車站商場經營權由新光三越拿下，原經營者微風集團則列候補，但評選結果日前提前洩露，引發爭議。台鐵公司董事長鄭光遠今受訪回應，若廠商有異議，今天開始可以提出，台鐵會按照程序回應。

台鐵台北車站每日逾60萬人次流動，商場現由微風經營，合約將於今年7月24日到期。台鐵日前公告招標，包括新光三越、微風、統一、誠品、潤泰、京站、新東陽、澎坊免稅商店、JR東日本都有投標爭取，獲選者可拿下至少15年的商場經營權，此案原定4月底公布結果，不料日前不僅提前洩露投標名單，得標結果更提前外流，引發譁然。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，外界質疑，評選過程中，不僅唯一具工務專業背景的評審委員未出席會議，其中1名評審委員的所屬公司曾處理新光人壽重要事務，未落實利益迴避。

鄭光遠今出席活動受訪指出，這個案子有9家廠商參與，每家都很優秀，帶來很有創意的計畫案，也非常感謝微風集團過去10幾年跟台鐵一起努力經營，奠定很不錯的基礎，此案已經公告，後續就會按照促參法規定，依招標程序進行。

對於招標結果提前洩露，鄭光遠指出，若廠商有異議，今天開始可以提出，台鐵會按照程序回應，希望這個案子能帶給未來更多發展。

被問到位居次優申請人的微風集團落選原因，以及評選委員爭議，他均表示，皆按照規定及程序處理。