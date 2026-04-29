洗錢54億！台中水房遭破獲9人收押　收購老酒名義轉移款項

記者許權毅／台中報導

台中地檢署偵辦「富○昌支付」洗錢水房集團，近日陸續搜索查獲25人，發現該集團洗錢金額高達54億，利用大量空殼公司掩護，以收購老酒等名義轉移資金，檢方近日聲押陳姓主嫌等9名重要幹部獲准。

▲台中地檢署近日破獲以陳姓主嫌為首的水房集團。（圖／台中地檢署提供）



檢方說，本案由檢察官張凱傑指揮調查局、中警、保四組成專案小組，經金融預警中心通報金○抗、金○昌等9家公司疑似涉及洗錢交易。專案小組深入追查，發現幕後是一間「富○昌支付」洗錢水房集團虛設25家空殼公司，由集團成員擔任公司負責人，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再將所取得之支付服務提供予非法博弈娛樂城，供賭客入金使用。

▲▼該集團利用大量空殼公司與人頭洗錢。（圖／台中地檢署提供）



該集團以「酒款」名義臨櫃提領現金，或以「老酒收購」、「酒款」等名義，將賭資轉帳至賭客指定帳戶，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。初步估計，本案洗錢總金額高達54億9200萬餘元。

檢方於2月3日、4月16日發動2波搜索行動，共搜索23處相關處所，約談、拘提27人次，警示凍結金融帳戶128個，並查扣現金97萬2700元、泰達幣USDT2184顆。警示凍結金融帳戶內餘額計2496萬3724元，向台中地院聲請扣押裁定獲准，總計查扣不法資金達2593萬6424元。

▲檢方近日向法院聲押9名核心幹部獲准。（圖／台中地檢署提供）



檢方複訊後認定，陳男等25人涉嫌違反組織犯罪防制條例、賭博及洗錢防制法等罪嫌。其中集團核心成員及重要幹部陳男等9人，有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，聲請羈押禁見獲准。

本署呼籲，目前全國各金融機構已陸續與臺高檢署或各地方檢察署簽訂打詐合作意向書，透過可疑帳戶預警中心機制，即時通報重大異常金流，並由檢察機關指揮司法警察迅速溯源偵辦。本案即為公私協力、共同打擊博弈及詐欺犯罪不法金流之具體成果。