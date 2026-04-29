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【廣編】萬丹鮮乳「萬丹小學堂」把日常營養補給變有趣！引領學童探索鮮乳奧祕

▲▼萬丹,萬丹鮮乳,萬丹小學堂,營養補,學童,鮮乳。（圖／業者提供）

▲萬丹小學堂將每一瓶鮮乳包裝化身為知識補給站。（圖片來源：IG帳號menglin4191、a0901338、selene_in_taipei）

文／萬丹提供

根據國民健康署調查指出，台灣民眾普遍鈣質攝取不足，其中7至12歲孩子的每日鈣質攝取量，更遠低於建議標準。每位家長對於孩子的日常營養補充都非常重視。萬丹鮮乳不僅堅持提供100%萬丹在地純淨乳源，更透過「萬丹小學堂」系列活動，將鮮乳包裝化身為行動百科，以簡單有趣的問答方式，讓孩子在每日飲用鮮乳的時光中，輕鬆吸收豐富的小知識。

用飲食教育為出發點，並以「萬丹小學堂」為主軸，將每一瓶鮮乳包裝化身為知識補給站，希望小朋友在品嚐鮮乳的同時，能透過包裝設計的趣味問答QA，開心的與「阿丹牛博士」互動學知識。讓孩子在日常飲用的時候，能透過與包裝的互動，變身「鮮乳小博士」，這種寓教於樂的溝通方式，不僅讓喝鮮乳變得更有趣，也為親子之間創造了豐富的對話主題。

配合特定縣市所推動的「學童兌換鮮乳」政策，強調在地乳源與高品質生產流程的萬丹鮮乳290ml已成為許多校園與家長的熱門選擇。目前在台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹市(4/20開始)，符合資格的學童皆可持專案指定證件(學生證、鮮乳卡) 至全家便利商店或全聯福利中心等通路輕鬆換購。萬丹鮮乳憑藉獲得「Monde Selection國際金獎」認證的高品質與在地酪農的用心，成為媽媽給予孩子成長期最安心的營養後盾。

一起來學更多鮮乳小知識：https://maac.io/63B4F
 

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