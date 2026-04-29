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總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20260415（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德原定出訪史瓦帝尼受阻後，民進黨指責大陸打壓中華民國國際外交空間。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今29日再次回應，「妄圖在國際社會挑戰一中原則，只會四處碰壁。」同時痛批賴清德當局是台海動盪的始作俑者，遭拒絕後公然歪曲事實、編造敘事欺騙民眾，相關伎倆早已被看穿。

大陸國務院台辦今29日舉行例行新聞發布會。有記者提問，「對於賴清德取消訪問史瓦帝尼，有輿論認為，越來越多的國家將堅持一個中國原則視為理性決策，台灣在國際社會中將更難所謂『交到朋友』。還有輿論認為，賴清德當局藉此事大肆渲染『大陸打壓』，是要蓄意升高兩岸對立對抗，製造『芒果乾』（亡國感），符合民進黨一貫選舉招數。請問對此有何評論？」

發言人陳斌華表示，我們對待台灣對外交往的立場是一貫的、明確的，即必須按一個中國原則處理。「一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，妄圖在國際社會挑戰一中原則，只會四處碰壁。」

陳斌華指出，賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，是台海局勢緊張動盪的始作俑者。

他進一步批評，賴清德當局妄圖通過「外竄」搞所謂「外交突破」，遭到相關國家拒絕後，不但不思悔改，還公然歪曲事實，編造所謂「受害者」敘事，欺騙台灣民眾。「民進黨自作自受，自討沒趣，其慣用伎倆早就被台灣民眾看穿。」

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